Інтерфакс-Україна
Економіка
19:49 30.06.2025

Доходи загального фонду держбюджету в червні-2025 зросли на 63,4% до червня-2024 завдяки дивідендам та ERA

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Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у червні цього року підскочили до 234,5 млрд грн зі 143,5 млрд грн у червні минулого року, а також перевищили показник травня цього року – 204,8 млрд грн, такі попередні дані (на 16:00 30 травня) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з ними, податок на прибуток підприємств склав цього місяця 4,9 млрд грн (у червні-2024 – 5,5 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 29,7 млрд грн (18,0 млрд грн).

Бюджет також отримав у червні податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 21,3 млрд грн (зібрано 36,6 млрд, відшкодовано – 15,3 млрд грн), тоді як у червні минулого року – 19,6 млрд грн (відшкодовано було 12,8 млрд грн), акцизний податок – 15,5 млрд грн (17,3 млрд грн), рентну плату – 3,4 млрд грн (3,4 млрд грн).

Ще 49,7 млрд грн принесли бюджету дивіденди від компаній, що мають частку державної власності, тоді як у червні минулого року – 28,7 млрд грн.

Згідно із повідомленням Мінфіну, загалом платежі від Державної податкової служби становили цього місяця 125,4 млрд грн, від Держмитслужби – 51,1 млрд грн, тоді як у червні минулого року – відповідно 96,7 млрд грн та 43,2 млрд грн.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками червня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,3 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 240,7 млрд грн у червні минулого року та 274,1 млрд грн у травні цього року.

Крім того, у червні надійшло 49,7 млрд грн (станом на 27 травня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за червень минулого року на цю дату – 43,2 млрд грн.

Дані про витрати в червні поки що відсутні.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же час уряд вже запропонував парламенту збільшити видатку бюджету цього року на 400,5 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Теги: #держбюджет #доходи

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