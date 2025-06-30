ПриватБанк продасть "безнадійні" кредити на суму 5,2 млрд грн через СЕТАМ

Державний ПриватБанк (Київ) виставить на продаж свої "безнадійні" кредити загальною сумою 5,2 млрд грн через платформу ДП СЕТАМ, торги на якій відбудуться до 30 липня 2025 року.

"ПриватБанк пропонує професійним учасникам ринку до 30 липня 2025 року зареєструватися на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП "СЕТАМ" для придбання прав вимоги за портфелем споживчих кредитів фізичних осіб загальною заборгованістю на суму 5,2 млрд грн, яка є початковою (стартовою) ціною лоту", - повідомив на сайті банк у понеділок.

Зазначається, що портфель включає лише тіло кредиту та нараховані відсотки. Аукціон проходитиме у кілька етапів: автоматичне поступове зниження стартової ціни лота, подання закритих цінових пропозицій та відкриті ставки. Мінімальна вартість продажу лота становить 1,2% початкової ціни.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк займав перше місце за загальними активами - 945,4 млрд грн, або 25,2% серед 60 банків.

Як повідомлялось, ПриватБанк мав впродовж 2025 року виставити на продаж портфель безнадійних кредитів фізосіб загальним обсягом понад 5 млрд грн.