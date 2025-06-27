Промвиробництво в Україні у квітні-2025 скоротилося на 6,4% - Держстат

Промислове виробництво в Україні у квітні 2025 року скоротилося на 6,4% порівняно з квітнем 2024 року після таких самих темпів падіння в березні (теж на 6,4%) та зниження в лютому і січні - на 8,8% і 4,8% відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат повідомив, що у квітні до березня поточного року промислове виробництво знизилося на 2%.

У видобувній промисловості та розробленні кар'єрів у квітні-2025 до квітня-2024 падіння становило 17,5%, у переробній промисловості - 4,5%, однак у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зросло на 6,9%.

Найбільший спад виробництва зафіксовано у видобуванні кам'яного та бурого вугілля – на 43,1% корисних копалин та розроблення кар'єрів – на 32,9%, у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення – на 20,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 9,7%, деревообробці – на 7,7%, хімічному виробництві - на 7,4%, машинобудуванні - на 2,9%.

Водночас у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції спостерігалося зростання на 39,4%, у фармацевтиці – на 16,8%, металургії та виробництві металевих виробів – на 7,6%, у виробництві автотранспортних засобів - на 5,8%.

Загалом за чотири місяці цьогоріч промвиробництво в Україні скоротилося на 6,1% порівняно з аналогічним періодом торік, зокрема у видобувній промисловості та розробленні кар'єрів - на 15,6%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 3,6%, в переробній промисловості - на 2,6%.

Відомство уточнило, що з корекцією на ефект календарних днів падіння промвиробництва у квітні 2025 року становило 32,6%, з урахуванням сезонного коригування - 31,4%.

Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні 2024 році, за уточненими даними, збільшилося на 4,6%.

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