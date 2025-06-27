Інтерфакс-Україна
Економіка
17:04 27.06.2025

Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

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Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити бізнес від тиску.

"Також я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах", - сказав Зеленський, виступаючи на "Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства".

Президент попросив першу віцепрем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко розповісти про це детальніше.

"Ми продовжуємо роботу ради "Держава - бізнес" і запропоновано, щоб рада була ширшою і я дуже прошу кожного і кожну, хто долучається до її роботи бути, будь ласка, максимально активним", - додав Зеленський.

Теги: #перевірки #бізнес #мораторій

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