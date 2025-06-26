Інтерфакс-Україна
Економіка
17:31 26.06.2025

Законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків не готовий до розгляду навіть у 1-му читанні - Гетманцев

2 хв читати
Законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків не готовий до розгляду навіть у 1-му читанні - Гетманцев

Законопроєкт "Про систему страхування воєнних ризиків" №12372 не готовий до розгляду навіть у першому читанні, оскільки замінює забезпечення доступності страхування обовʼязковістю страхування банківських застав, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі.

"Проблему знаємо всі. Страхування воєнних ризиків у державі на четвертому році війни не працює. І саме воно є серед найбільших потреб бізнесу і бар'єрів для залучення інвестицій", - підкреслив він.

За його словами, сьогоднішнє обговорення законопроєкту робочою групою виявило, що він попри назву не створює систему страхування військових ризиків в економіці, а стосується лише введення обов'язкового страхування банківських застав та створення державної агенції страхування, яка має монопольно здійснювати це страхування та визначати умови для таких страхових продуктів. При цьому статус агенції як регулятора та одночасно комерційного акціонерного товариства (АТ) є невизначеним та суперечливим, як і те, у скільки його створення обійдеться державі.

На думку голови комітету, необхідність обов'язкового страхування застав за банківськими кредитами незалежно від об'єкту та його географії викликає сумнів, як і те, як саме страхуватимуться політичні ризики АТ, яке належить держав і якого ці ризики стосуються.

При цьому він підкреслив, що обов'язкове страхування обʼєктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції треба однозначно виключити із законопроєкту.

Як повідомлялося законопроект №12372 "Про систему страхування військових ризиків", зареєстрований у Верховній Раді 30 грудня 2024 року.

Відповідно до законопроєкту, учасниками системи страхування військових ризиків є страхувальники, авторизовані страховики, а також страхові посередники та страховики, які мають право провадити діяльність з надання посередницьких послуг, перестраховики-нерезиденти, Державне агентство.

Також пропонується запровадження трирівневого страхування воєнних ризиків.

Теги: #законопроєкт #страхування_воєнних_ризиків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 25.06.2025
Раді пропонують відмовитись від норми закону про неприпустимість припинення повноважень Кабміну під час війни

Раді пропонують відмовитись від норми закону про неприпустимість припинення повноважень Кабміну під час війни

12:14 24.06.2025
Парламентарі пропонують запровадити тимчасове бронювання для вирішення проблем з військовим обліком

Парламентарі пропонують запровадити тимчасове бронювання для вирішення проблем з військовим обліком

10:18 18.06.2025
Експортне мито на сою та ріпак поповнить держбюджет на 7,3 млрд грн, які потрібні для ЗСУ

Експортне мито на сою та ріпак поповнить держбюджет на 7,3 млрд грн, які потрібні для ЗСУ

18:58 17.06.2025
Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт щодо організаційних засад підтримки в агросекторі

Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт щодо організаційних засад підтримки в агросекторі

18:41 16.06.2025
Комітет Ради підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців – Черногоренко

Комітет Ради підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців – Черногоренко

17:08 13.06.2025
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

15:18 04.06.2025
Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

14:40 04.06.2025
Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

17:44 03.06.2025
Рада прийняла закон про факторинг

Рада прийняла закон про факторинг

14:52 03.06.2025
Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

Рада ухвалила у 1-му читанні законопроєкт про вдосконалення декларацій доброчесності суддів - нардеп

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

ОСТАННЄ

ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

Переробні підприємства отримають від держави 127 млн грн грантів за 25 заявками на розвиток та модернізацію

Лише 42% потенційних покупців житла знайомі з умовами програми "єОселя" – опитування OLX

Мінекономіки компенсує 50 агровиробникам загалом 6,8 млн грн вартості української с/г техніки

Сплата туристичного збору подорожуючими в Україні за 5 міс.-2025 зросла на третину

Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

Банківське фінансування енергопроєктів сягнуло 25 млрд грн за рік

Кабмін планує реструктуризувати $1,5 млрд кредиту ДПЗКУ на закупівлю зерна для КНР

Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

Вплив мит на інфляцію в США спрогнозувати складно, дефіцит бюджету не впливає на ГКП - Пауелл

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА