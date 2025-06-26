Законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків не готовий до розгляду навіть у 1-му читанні - Гетманцев

Законопроєкт "Про систему страхування воєнних ризиків" №12372 не готовий до розгляду навіть у першому читанні, оскільки замінює забезпечення доступності страхування обовʼязковістю страхування банківських застав, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграм-каналі.

"Проблему знаємо всі. Страхування воєнних ризиків у державі на четвертому році війни не працює. І саме воно є серед найбільших потреб бізнесу і бар'єрів для залучення інвестицій", - підкреслив він.

За його словами, сьогоднішнє обговорення законопроєкту робочою групою виявило, що він попри назву не створює систему страхування військових ризиків в економіці, а стосується лише введення обов'язкового страхування банківських застав та створення державної агенції страхування, яка має монопольно здійснювати це страхування та визначати умови для таких страхових продуктів. При цьому статус агенції як регулятора та одночасно комерційного акціонерного товариства (АТ) є невизначеним та суперечливим, як і те, у скільки його створення обійдеться державі.

На думку голови комітету, необхідність обов'язкового страхування застав за банківськими кредитами незалежно від об'єкту та його географії викликає сумнів, як і те, як саме страхуватимуться політичні ризики АТ, яке належить держав і якого ці ризики стосуються.

При цьому він підкреслив, що обов'язкове страхування обʼєктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції треба однозначно виключити із законопроєкту.

Як повідомлялося законопроект №12372 "Про систему страхування військових ризиків", зареєстрований у Верховній Раді 30 грудня 2024 року.

Відповідно до законопроєкту, учасниками системи страхування військових ризиків є страхувальники, авторизовані страховики, а також страхові посередники та страховики, які мають право провадити діяльність з надання посередницьких послуг, перестраховики-нерезиденти, Державне агентство.

Також пропонується запровадження трирівневого страхування воєнних ризиків.