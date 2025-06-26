Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

Державний Ощадбанк (Київ) підписав меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про використання третього траншу у EUR75 млн за програмою спільного розподілу ризиків на EUR200 млн, спрямованої на підтримку українського бізнесу під час війни.

"Програма покликана надати підтримку українському бізнесу під час повномасштабного вторгнення. Інструмент розподілу ризиків допомагає значно лібералізувати вимоги до застави, що робить кредитування підприємців в Ощадбанку більш доступним", - прокоментував голова правління банку Сергій Наумов у своєму Телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що значну частину субкредитів за цією програмою спрямовують на підтримку підприємств, які втратили активи або зазнали пошкоджень унаслідок повномасштабного вторгнення, релокованих підприємств, а також компаній, які сприяють реінтеграції ветеранів, постраждалих від війни, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю, та бізнесів, очолюваних жінками і молоддю.