Інтерфакс-Україна
Економіка
16:02 26.06.2025

Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

1 хв читати
Ощадбанк отримає третій транш EUR75 млн від ЄБРР для кредитування бізнесу

Державний Ощадбанк (Київ) підписав меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про використання третього траншу у EUR75 млн за програмою спільного розподілу ризиків на EUR200 млн, спрямованої на підтримку українського бізнесу під час війни.

"Програма покликана надати підтримку українському бізнесу під час повномасштабного вторгнення. Інструмент розподілу ризиків допомагає значно лібералізувати вимоги до застави, що робить кредитування підприємців в Ощадбанку більш доступним", - прокоментував голова правління банку Сергій Наумов у своєму Телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що значну частину субкредитів за цією програмою спрямовують на підтримку підприємств, які втратили активи або зазнали пошкоджень унаслідок повномасштабного вторгнення, релокованих підприємств, а також компаній, які сприяють реінтеграції ветеранів, постраждалих від війни, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю, та бізнесів, очолюваних жінками і молоддю.

Теги: #ощадбанк #єбрр #транш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 26.06.2025
Банківське фінансування енергопроєктів сягнуло 25 млрд грн за рік

Банківське фінансування енергопроєктів сягнуло 25 млрд грн за рік

17:18 25.06.2025
Pipeline Ощаду на 2025р складається з 70% УЗЕ – глава департаменту

Pipeline Ощаду на 2025р складається з 70% УЗЕ – глава департаменту

17:02 25.06.2025
ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

13:10 18.06.2025
EFSE надав Ощадбанку та Укргазбанку кредит на EUR40млн для фінансування МСП

EFSE надав Ощадбанку та Укргазбанку кредит на EUR40млн для фінансування МСП

17:26 17.06.2025
ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

17:21 17.06.2025
Ощадбанк збільшив для OKKO Group кредитний ліміт майже удвічі – до 2,85 млрд грн

Ощадбанк збільшив для OKKO Group кредитний ліміт майже удвічі – до 2,85 млрд грн

12:42 13.06.2025
Ощадбанк з початку 2025р. надав великому бізнесу енергокредитів на EUR87 млн

Ощадбанк з початку 2025р. надав великому бізнесу енергокредитів на EUR87 млн

17:36 11.06.2025
Перша будівля М10 Lviv Industrial Park отримала міжнародний "зелений" сертифікат EDGE

Перша будівля М10 Lviv Industrial Park отримала міжнародний "зелений" сертифікат EDGE

19:24 09.06.2025
ЄБРР анонсував візит віцепрезидента в Київ для обговорення архітектури реформ та страхування воєнних ризиків

ЄБРР анонсував візит віцепрезидента в Київ для обговорення архітектури реформ та страхування воєнних ризиків

14:14 21.05.2025
Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Кабмін планує реструктуризувати $1,5 млрд кредиту ДПЗКУ на закупівлю зерна для КНР

Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

Вплив мит на інфляцію в США спрогнозувати складно, дефіцит бюджету не впливає на ГКП - Пауелл

Уряд пропонує зобов’язати деякі підприємства звітувати про сталий розвиток - Мінфін

Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів

Експорт пшениці в 2024/25 МР склав 15,6 млн тонн - Мінагрополітики

"Київтеплоенерго" усунуло понад 1400 пошкоджень трубопроводів під час гідравлічних випробувань у 2025р

ПриватБанк зберіг пільгові умови для міжнародних переказів до кінця 2025р

Раді пропонується запровадити компенсацію промінвестицій через податки залежно від обсягу інвестпроєкту – Кисилевський

Кабмін погодив залучення $4,9 млн кредиту на програму підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА