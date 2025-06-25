Уряд пропонує зобов’язати деякі підприємства звітувати про сталий розвиток - Мінфін

Кабінет міністрів України на засіданні в середу схвалив проєкт змін до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", яким пропонується запровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств.

"Запровадження звітності зі сталого розвитку створить рівні умови для українських і європейських компаній на міжнародних ринках, сприятиме залученню інвестицій та підвищить конкурентоспроможність, а також сприятиме виконанню зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів в середу.

Згідно з інформацією Мінфіну, така звітність стосуватиметься великих підприємств та материнських компаній великих груп, а також середніх та малих підприємств, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу. Інформація у документі буде міститиме повідомляти про вплив компанії на екологію, соціальні питання, трудові відносини, права людини, антикорупційну діяльність, а також про те, як ці питання впливають на діяльність підприємства. Крім того, інформація про сталий розвиток подаватиметься за європейськими стандартами (ESRS) у вигляді окремого розділу звіту з управління.

Зазначається, що нові правила будуть впроваджуватись поетапно. Великим та материнським підприємствам, які мають понад 500 працівників, пропонується почати звітувати про сталий розвиток у 2028 році, а середнім та малим - у 2030р.

Також серед запропонованих змін - оновлення критеріїв для визначення мікро-, малих, середніх і великих підприємств з урахуванням інфляції та рекомендацій Єврокомісії. В Мінфіні очікують, що це дозволить зменшити адміністративне навантаження та уникнути необґрунтованого потрапляння підприємств у категорії з жорсткішими вимогами.

Державні підприємства та компанії, 50% акцій яких належать державі, будуть зобов’язані вести облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також складати звіт про управління.

"Це підвищить прозорість і підзвітність державного сектору економіки та спростить доступ до міжнародних ринків капіталу", - пояснюють пропозицію в Мінфіні.