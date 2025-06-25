Інтерфакс-Україна
Економіка
19:19 25.06.2025

Уряд пропонує зобов’язати деякі підприємства звітувати про сталий розвиток - Мінфін

2 хв читати

Кабінет міністрів України на засіданні в середу схвалив проєкт змін до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", яким пропонується запровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств.

"Запровадження звітності зі сталого розвитку створить рівні умови для українських і європейських компаній на міжнародних ринках, сприятиме залученню інвестицій та підвищить конкурентоспроможність, а також сприятиме виконанню зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів в середу.

Згідно з інформацією Мінфіну, така звітність стосуватиметься великих підприємств та материнських компаній великих груп, а також середніх та малих підприємств, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу. Інформація у документі буде міститиме повідомляти про вплив компанії на екологію, соціальні питання, трудові відносини, права людини, антикорупційну діяльність, а також про те, як ці питання впливають на діяльність підприємства. Крім того, інформація про сталий розвиток подаватиметься за європейськими стандартами (ESRS) у вигляді окремого розділу звіту з управління.

Зазначається, що нові правила будуть впроваджуватись поетапно. Великим та материнським підприємствам, які мають понад 500 працівників, пропонується почати звітувати про сталий розвиток у 2028 році, а середнім та малим - у 2030р.

Також серед запропонованих змін - оновлення критеріїв для визначення мікро-, малих, середніх і великих підприємств з урахуванням інфляції та рекомендацій Єврокомісії. В Мінфіні очікують, що це дозволить зменшити адміністративне навантаження та уникнути необґрунтованого потрапляння підприємств у категорії з жорсткішими вимогами.

Державні підприємства та компанії, 50% акцій яких належать державі, будуть зобов’язані вести облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також складати звіт про управління.

"Це підвищить прозорість і підзвітність державного сектору економіки та спростить доступ до міжнародних ринків капіталу", - пояснюють пропозицію в Мінфіні.

Теги: #підприємства #мінфін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 25.06.2025
Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

Уряд хоче збільшити чисте залучення через ОВДП у 2025р з 17 млрд грн до 267 млрд грн – проєкт змін до бюджету

13:40 20.06.2025
Мінфін скоро внесе до парламенту проєкт закону про перегляд держбюджету - Марченко

Мінфін скоро внесе до парламенту проєкт закону про перегляд держбюджету - Марченко

18:38 17.06.2025
Мінфін не оприлюднив план структурної реформи митниці 17 червня попри обіцянку

Мінфін не оприлюднив план структурної реформи митниці 17 червня попри обіцянку

03:54 17.06.2025
Ворог вдарив по Запоріжжю, є руйнування на кількох підприємствах – Федоров

Ворог вдарив по Запоріжжю, є руйнування на кількох підприємствах – Федоров

09:41 13.06.2025
Модернізація госпітальної мережі має стати інструментом підвищення якості меддопомоги – думка

Модернізація госпітальної мережі має стати інструментом підвищення якості меддопомоги – думка

10:39 09.06.2025
В Україні 2025 р. побудують два підприємства з переробки зерна на борошно і крупи – галузева асоціація

В Україні 2025 р. побудують два підприємства з переробки зерна на борошно і крупи – галузева асоціація

11:43 05.06.2025
Міністр фінансів анонсував у Раді перегляд бюджету через потреби ЗСУ

Міністр фінансів анонсував у Раді перегляд бюджету через потреби ЗСУ

12:33 03.06.2025
Нардепи викликали у Раду міністра фінансів

Нардепи викликали у Раду міністра фінансів

12:11 03.06.2025
Світовий банк та Мінфін працюють над угодою на $1 млрд для підтримки українських реформ

Світовий банк та Мінфін працюють над угодою на $1 млрд для підтримки українських реформ

12:23 31.05.2025
Мінфін перестраховується й закладає 2026-й як повний рік продовження війни

Мінфін перестраховується й закладає 2026-й як повний рік продовження війни

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Вплив мит на інфляцію в США спрогнозувати складно, дефіцит бюджету не впливає на ГКП - Пауелл

Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів

Експорт пшениці в 2024/25 МР склав 15,6 млн тонн - Мінагрополітики

Pipeline Ощаду на 2025р складається з 70% УЗЕ – глава департаменту

ЄБРР може надати Winner Leasing кредит до EUR10 млн

"Київтеплоенерго" усунуло понад 1400 пошкоджень трубопроводів під час гідравлічних випробувань у 2025р

ПриватБанк зберіг пільгові умови для міжнародних переказів до кінця 2025р

Раді пропонується запровадити компенсацію промінвестицій через податки залежно від обсягу інвестпроєкту – Кисилевський

Кабмін погодив залучення $4,9 млн кредиту на програму підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи

"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс допомоги клієнтам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА