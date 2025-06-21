Інтерфакс-Україна
Економіка
18:25 21.06.2025

Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

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Франція створює ще один фонд у EUR 200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції – Мінекономіки

Франція додатково до першої угоди з Україною на EUR 200 млн створює ще один фонд на EUR 200 млн на підтримку проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком, повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв у Facebook.

"Це стало можливим через велику увагу з боку французьких підприємств до конкурсу в рамках грантової угоди, підписаної торік", – написав він за результатами зустрічі з уповноваженим президента Франції П'єром Ельброном та генеральним директором Agence Française de Développement (AFD) Ремі Ріу.

Соболєв пояснив, що заявок на участь у фінансуванні з першого фонду було подано втричі більше, ніж передбачала програма, тож французькі партнери розширили фінансування.

"Новий фонд працюватиме за дещо іншим принципом: частина коштів — з французького бюджету, частина — у співфінансуванні, наприклад, коштами українських державних чи приватних компаній, міжнародних партнерів, іноземних фондів та урядів. Проєкти також реалізовуватимуться у партнерстві з французьким і українським бізнесом", – зазначив перший заступник міністра.

Він повідомив, що Мінекономіки поглиблюватиме співпрацю з AFD, яке вже рік має офіційне представництво Україні і реалізує ряд дієвих програм підтримки — соціального житла, муніципалітетів, бізнесу.

Соболєв додав, що на зустрічі сторони обговорили також співробітництво в галузі корпоративного управління і приватизації, забезпечення обладнанням промислових підприємств, подальшу підготовку до Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі 10-11 липня цього року.

Теги: #мінекономіки #франція #відновлення

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