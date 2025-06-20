Інтерфакс-Україна
Економіка
15:04 20.06.2025

"Метінвест" за допомогою ШІ контролює якість продукції і вважає це проривом

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"Метінвест" за допомогою ШІ контролює якість продукції і вважає це проривом

Структурний підрозділ гірничо-металургійної групи "Метінвест" - Metinvest Digital – впроваджує інструменти штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві, зокрема впровадив рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі.

"Для нас це просто прорив. Це рішення відкрило нові можливості для розвитку інших проєктів", - відзначив керівник R&D-центру Metinvest Digital Максим Баланюк на конференції "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє" у Києві.

За його словами, Metinvest Digital наразі активно впроваджує цифрові рішення, зокрема з використанням елементів ШІ, які допомагають вирішувати конкретні бізнес-завдання. Паралельно структура працює на випередження: фахівці аналізують можливі проблеми майбутнього, наприклад - скорочення кількості персоналу, питання безпеки тощо.

Баланюк пояснив, що система контролю автоматично виявляє дефекти під час виробництва слябів: підказує оператору, де і який саме дефект знайдено, допомагаючи правильно обрізати матеріал. Рішення вже працює на найбільшому підприємстві "Метінвесту", зараз систему вдосконалюють: підвищують точність розпізнавання, швидкість оброблення і глибину аналітики - аж до причин дефекту на попередніх етапах.

Подібне рішення розробляється і для виявлення дефектів на іншому обладнанні, де продукція рухається зі швидкістю 5 метрів на секунду.

"До кінця серпня ми маємо завершити першу версію. І розпочнеться тестова промислова експлуатація", - сказав Баланюк.

Наступний етап після глибокого аналізу дефектів під час виробництва напівфабрикатів - інтеграція з фізичними роботизованими системами для повної автоматизації процесу.

Крім того, Metinvest Digital тестувала мовні моделі під час виробництва литих виробів, як-от ковшів для екскаваторів, для автоматизації розроблення технічних процесів - від оброблення креслення до вибору інструментів.

Теги: #ші #метінвест

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