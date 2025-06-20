Україна в ОЗП 2025/2026 буде з газом в повному обсязі – глава Міненерго

Україна буде повністю забезпечена газом в опалювальному сезоні 2025/2026, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зараз почалася медійна компанія на кшталт тієї, що велася по електриці, з тими ж дієвими особами, які говорять про те, що українці замерзнуть під час зими, газу не буде. Це неправда. Газом ми будемо забезпечені в необхідному для ОЗП обсязі – як для громадян, так і для бізнесу, а також генерації електроенергії", – сказав він під час "Години запитань" до уряду в парламенті у п’ятницю, трансляцію якого веде нардеп Олексій Гончаренко в своєму Youtube.

Як повідомлялося, перед цим Галущенко повідомив, що цього року через удари РФ по видобутку Україна буде вимушена імпортувати щонайменше 4,6 млрд куб. м газу, з яких 2,9 млрд куб. м газу вже законтрактовані.