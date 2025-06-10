Інфляція в Україні у травні-2025 виросла до 1,3%, у річному вимірі до 15,9% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок на сайті.

Статвідомство нагадало, що у травні 2024 року зростання цін становило 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 15,9% з 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Зазначається, що у травні-2025 базова інфляція збільшилася не так суттєво – до 0,5% з 0,4% у квітні та 1,4% у березні. Однак з урахуванням того, що у травні-2024 вона становила 0,3%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,3% порівняно з 12,1% за підсумками квітня та 12,4% за підсумками березня.

Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3–0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8–0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, зокрема взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

Як повідомлялось, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.

НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році. Регулятор очікував, що за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – до 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.

Минулого тижня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні 2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та зростання виробничих витрат бізнесу.

Збільшення базової інфляції у травні, після уповільнення у квітні, Нацбанк пояснив стійким попитом та зростанням витрат бізнесу, зокрема на зарплати.

"Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%", - заявив Нацбанк.