Інтерфакс-Україна
Економіка
15:56 10.06.2025

Інфляція в Україні у травні-2025 виросла до 1,3%, у річному вимірі до 15,9% - Держстат

2 хв читати
Інфляція в Україні у травні-2025 виросла до 1,3%, у річному вимірі до 15,9% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок на сайті.

Статвідомство нагадало, що у травні 2024 року зростання цін становило 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 15,9% з 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Зазначається, що у травні-2025 базова інфляція збільшилася не так суттєво – до 0,5% з 0,4% у квітні та 1,4% у березні. Однак з урахуванням того, що у травні-2024 вона становила 0,3%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,3% порівняно з 12,1% за підсумками квітня та 12,4% за підсумками березня.

Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3–0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8–0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,9%, зокрема взуття – на 2,4%, одяг – на 1,5%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

Як повідомлялось, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.

НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році. Регулятор очікував, що за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – до 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.

Минулого тижня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні 2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та зростання виробничих витрат бізнесу.

Збільшення базової інфляції у травні, після уповільнення у квітні, Нацбанк пояснив стійким попитом та зростанням витрат бізнесу, зокрема на зарплати.

"Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%", - заявив Нацбанк.

Теги: #держстат #інфляція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 18.05.2025
Мінфін пропонує у 2026 році індексацію соцстандартів на прогнозну інфляцію 8,6% за росту ВВП 4,6% – Гетманцев

Мінфін пропонує у 2026 році індексацію соцстандартів на прогнозну інфляцію 8,6% за росту ВВП 4,6% – Гетманцев

14:17 17.04.2025
НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні в 2025р з 8,4% до 8,7%

15:48 09.04.2025
Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі – до 14,6% - Держстат

Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі – до 14,6% - Держстат

18:33 31.03.2025
Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат

Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат

16:05 26.03.2025
Промвиробництво в Україні у 2024 р. зросло на 3,6%

Промвиробництво в Україні у 2024 р. зросло на 3,6%

13:37 11.03.2025
Новий голова Держстату має за мету здійснити цифрову трансформацію служби

Новий голова Держстату має за мету здійснити цифрову трансформацію служби

18:58 27.02.2025
Введення житла в Україні у 2024р. зросло на 21,1% – Держстат

Введення житла в Україні у 2024р. зросло на 21,1% – Держстат

18:18 20.02.2025
Ціни на житло в Україні у 2024 р. зросли на 12,7%

Ціни на житло в Україні у 2024 р. зросли на 12,7%

19:04 03.12.2024
Мінекономіки очікує зростання ВВП України у 2024 р. на 3,9% за інфляції 9,5%

Мінекономіки очікує зростання ВВП України у 2024 р. на 3,9% за інфляції 9,5%

18:49 03.12.2024
НБУ допускає зростання інфляції за підсумками 2025р вище 10%

НБУ допускає зростання інфляції за підсумками 2025р вище 10%

ВАЖЛИВЕ

НБУ оштрафував "НоваПей" на 90,7 млн грн, ТАСкомбанк на 11 млн грн та "ПрофітГід" на 6,4 млн грн

Міжнародні резерви України в травні зменшилися на 4,6% – до $44,5 млрд

Нацбанк заперечує негативний вплив від пропуску Україною сплати за ВВП-варантами

НБУ оцінює у 2025 р. скорочення експорту від повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС у $800 млн

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

ОСТАННЄ

Елеватор потужністю 30 тис. тонн і сухий порт побудують у Львівській області

Глава профільної асоціації оцінює кількість "сплячих" спецдозволів на видобуток приблизно в 200-300

Уряд вніс зміни в статут "Нафтогазу" та положення про НР

Глава профільної асоціації оцінює кількість "сплячих" спецдозволів на видобуток приблизно в 200-300

Важливо дотримуватися зобов’язань перед партнерами – голова енергокомітету Ради про зміну Міненерго статутів "Укренерго" та ОГТСУ

ДАР почав прийом заявок на держпрограму з вирощування бавовнику

"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $1,1 млн отримав майже в 250 разів більше заявок

НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

Україна в 2024р вперше вичерпала квоту на поставку біоетанолу в ЄС, 62% поставок забезпечили приватні виробники - Южаніна

ПриватБанк оцінює свою частку на ринку автокредитування у 44%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА