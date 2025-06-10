Інтерфакс-Україна
Економіка
12:39 10.06.2025

Глава профільної асоціації оцінює кількість "сплячих" спецдозволів на видобуток приблизно в 200-300

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Глава профільної асоціації оцінює кількість "сплячих" спецдозволів на видобуток приблизно в 200-300

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) має достатньо інформації про те, які спеціальні дозволи на видобуток є так званими "сплячими", вважає виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, яка оцінює їх кількість приблизно в 200-300.

"Якщо говорити про всі-всі спецдозволи, за час з 1991 року видано 11 тис., десь приблизно 300-200 точно можна вважати "сплячими", і в основному це стосується нафти і газу", – сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Глава НАДПУ нагадала, що у 2018-2019 рр. було опубліковано публічну інформацібю Держгеонадр, що 70 спецдозволів в нафтогазвидобутку, особливо компанії "Укргазвидобування", вважаються "сплячими", і відтоді нічого з цими спецдозволами не сталося.

Оринчак уточнила, що в законодавстві термін "сплячий" спецдозвіл відсутній, але в 2022 році за участю асоціації було ухвалено закон №2805 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами". В ньому міститься норма, що спецдозвіл анульовується і випускається на електронний аукціон, якщо видобуток становить не більше як 1%.

"Держгеонадра, саме департамент державного геологічного контролю під керівництвом Вадима Гончаренка, точно знає, хто видобуває, хто ні. І більше того, Державна податкова служба України теж точно знає, хто видобуває, хто ні, тому що до 2023 року діяла норма: якщо протягом 180 днів ти не стаєш на облік в податкову, а ти вже отримав спецдозвіл на видобування, це означає, що ти стаєш "сплячим", – зазначила експерт.

За її словами, зараз в Держгеонадра поставили 314 спецдозволів на перевірку, хоча НАДПУ та інші асоціації закликають перевіряти тих, хто насправді не видобуває, а не всіх підряд, враховуючи всі складнощі із веденням бізнесу під час війни.

"Тобто 29 спецдозволів з 314 геоконтроль Держгеонадр будуть 100% перевіряти, тому що вони знають, що це точно "сплячі", – додала Оринчак.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 червня 2025 року прийняла в цілому закон №13256 про внесення зміни до Бюджетного кодексу для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. В документі міститься визначення "сплячих" ліцензій, які включаються до активів фонду разом з новими ліцензіями та спецдозволами: це ліцензії або спецдозволи, які не експлуатувалися в промислових цілях станом на дату набрання чинності угодами щодо фонду з США.

Зміни до Бюджетного кодексу переводять до спецфонду держбюджету 50% доходів державного та місцевих бюджетів від платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин, визначених як активи Американсько-Українського інвестиційного фонду, зокрема: 50% рентної плати, 50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр та 50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції. Далі ці кошти підуть у фонд як внесок України.

Теги: #видобуток #держгеонадра

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