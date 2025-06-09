Інтерфакс-Україна
Економіка
18:57 09.06.2025

НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

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НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний закликає розробити єдині правила кредитування військових, ключову роль, на його думку, в цьому мають зіграти уряд та міністерство фінансів.

"Держава, в першу чергу, повинна забезпечити єдині правила гри. В Україні функціонують не два банки, і військовослужбовці повинні отримати доступ до усієї фінансової системи, до усього сервісу, який надається і банками, які належать міжнародним фінансовим групам, і державним банкам, і українськими приватними банками", - сказав Пишний під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у понеділок.

За його словами, банківська система здатна забезпечити необхідний сервіс, тоді як держава має визначити чіткі правила гри, а поточне обговорення, за його оцінкою, радше демонструє фрагментарний підхід до розв’язання нагальної та вкрай чутливої проблеми.

"Правила повинні бути побудованими, в першу чергу, на рішенні, яке повинно бути сформоване на рівні уряду та Міністерства фінансів. Якщо в межах якоїсь маркетингової стратегії той чи інший банк вирішив побудувати свою взаємодію з цією категорією поважних клієнтів, таким чи іншим якимось чином, це його маркетингове право", - наголосив голова НБУ.

Пишний зазначив, що важливо зосередитися на тому, за рахунок яких джерел можуть бути сформовані компенсаційні механізми, аби відповідна пільга реально запрацювала.

За його словами, у 2024 році регулятор отримав 669 звернень, які стосувалися питань військовослужбовців у сфері фінансових послуг.

Водночас, за аналізом звернень споживачів за період з 2019 по 2025 рік, випадки відмов у наданні кредитів військовим не набули масового характеру: за цей час до НБУ надійшло лише 13 звернень від військовослужбовців щодо відмови у кредитуванні.

"Щодо практики зниження або анулювання вже наявних кредитних лімітів військовим, проблематика на основі фактичних звернень наразі також не є масовою. За період з 8 серпня 2019 року по 1 червня 2025 року надійшло лише 4 звернення", - додав Пишний.

На думку співзасновника monobank Олега Гороховського, в нинішніх умовах простим й єдиним рішенням ситуації може є підписання меморандуму під наглядом Національного банку, в якому банки візьмуть зобов'язання встановлювати безкоштовні кредитні ліміти для військових у межах тієї зарплатні, яку військовий отримує через ці банки.

Він зазначив, що це був би прояв лояльності із забезпеченим джерелом коштів.

"Єдине що, на мій погляд, треба відрегулювати, це питання, що якщо цей кредит не повертається або є якесь порушення зобов'язань, то тоді цей позичальник повертається на стандартні умови кредитування", - зауважив Гороховський.

Як повідомлялось, мораторій на штрафи та відсотки за кредитами для військових, який був законодавчо введений 2014 року, сьогодні може ускладнити їм доступ до споживчого кредитування, зокрема у вигляді кредитних лімітів на картках, тож ситуація потребує об’єктивної оцінки та можливих законодавчих змін, вважають у Національному банку України.

Дискусія щодо мораторію загострилася після нещодавньої резонансної скарги у Facebook, в якій клієнт monobank розказав, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля й кредитний ліміт. Водночас у коментарях до цього посту зазначалося, що це проблема не лише monobank, а й багатьох великих банків. Співзасновник monobank Олег Гороховський теж заявив, що за схожою схемою працюють всі великі банки.

Банкіри закликають чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військовослужбовців, зазначаючи, що фінансова система не витримає масової видачі безвідсоткових кредитів без визначеного джерела компенсації, як це встановлено законом.

Відповідно до п.15 ст.14 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" банкам та іншим установам заборонено нараховувати відсотки, штрафи й пеню за кредитами військовослужбовцям, призваним під час мобілізації або тим, хто бере участь у заходах із захисту країни під час особливого періоду.

Теги: #пишний #нбу

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