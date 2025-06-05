НБУ очікує стриманішого зростання цін попри втрати врожаю через заморозки

Національний банк України (НБУ) визнає втрату певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію від втрати.

"Протягом останнього 1-1,5 місяця після того, як ми вже фіналізували і оприлюднили наш квітневий прогноз, відбувалося ще кілька хвиль заморозків. У нас частково були пошкоджені рослини озимої пшениці, озимого ріпаку, кукурудзи, плодових культур. З великою ймовірністю ми можемо говорити про втрати певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних культур", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу з монетарної політики у четвер.

У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував врожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн. В той же час міністр сільського господарства України Віталій Коваль днями заявив Reuters, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% і становитиме близько 51 млн тонн після 56,7 млн тонн у 2024 році.

Ніколайчук на брифінгу не назвав оцінку втрат. На його думку, наслідки наразі, не будуть суттєвими, адже аграрії, як і раніше, продовжують адаптуватися до кліматичних змін, зокрема, шляхом висаджування різних сортів культур.

"Втім, вірогідно, кісточкові цього року будуть дорожчі, ніж ми це очікували раніше, закладали у свій квітневий прогноз", - додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ зауважив, що для врожаю озимих культур ризики є помірними, зважаючи на рясні опади в останні тижні. Водночас щодо багатьох ярих культур ризики все ще залишаються актуальними.

"Крім того, треба враховувати, що збір цього річного врожаю окремо культур затримується як через погодні умови, так і через триваючий існуючий дефіцит робочої сили на ринку", - додав Ніколайчук.

Він повідомив, що наразі НБУ не має оновлених оцінок, оскільки триває проміжне засідання монетарного комітету. Новий прогноз ще готується і буде оприлюднений пізніше.

На цей момент регулятор відзначає, що вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах.

"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", - додав Ніколайчук.

Він також зауважив, що ціни на продукти харчування на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями, навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.

"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", - додав заступник голови НБУ.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що прогноз зниження інфляції цього року до нижче 10% залишається чинним.

Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз інфляції на 2025 рік із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.