Експорт зерна в 2024/25 МР менше за минулорічний на 8 млн тонн - Мінагрополітики

Україна від початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 2 червня експортувала 38,308 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 5 тис. тонн відвантажено від початку поточного місяц, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 3 червня 2024 року загальний показник відвантажень оцінювався в 46,957 млн тонн, у т.ч. 25 тис. тонн - у червні.

При цьому від початку поточного сезону експортовано пшениці 14,863 млн тонн (у 2023/24 МР – 17,443 млн тонн), ячменю – 2,305 млн тонн (2,386 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн), кукурудзи – 20,575 млн тонн (26,599 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна від початку сезону станом на 2 червня оцінюється в 65 тис. тонн (у 2023/24 МР – 92,5 тис. тонн), у тому чисоі пшеничного – 60,6 тис. тонн (87,2 тис. тонн).