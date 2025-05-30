Видатки бюджету-2025 буде збільшено, джерелами стануть краще адміністрування та ОВДП – міністр фінансів

Уряд вимушено пропонуватиме збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік у зв’язку із воєнними потребами, джерелами стануть покращення адміністрування доходів та додаткові запозичення на внутрішньому ринку, тоді як підвищення податків не розглядається, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"В даному середовищі в конкретний момент часу (підвищення податків) не має підтримки, тому ми навіть не пропонуємо жодних ініціатив, окремо деяких точкових", – сказав він на форумі Forbes Money в Києві в п’ятницю, коментуючи інформацію про можливість збільшення видатків на суму до 400 млрд грн.

Він додав, що частково вирішити проблему воєнних видатків можна також за рахунок наявної певної економії обслуговування боргу.

Щодо адміністрування, то, за словами Марченка, його мають забезпечити податкова та митниця.

"Там потенціал є. Ми працюємо з МВФ та іншими партнерами, щоб посилити можливості Державної податкової служби та Державної митної служби з адміністрування", – зазначив міністр фінансів.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

Касові видатки загального фонду держбюджету за січень-квітень цього року зросли на 25,3%, або на 239,6 млрд грн по відношенню до аналогічного періоду торік – до 1 трлн 185,9 млрд грн.

Доходи держбюджету України за 4 місяці цього року склали 1 трлн 262,4 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 856,3 млрд грн, що відповідно на 49,3% та 37,3% більше за відповідні показники 2024 року. Серед іншого міжнародна допомога у вигляді грантів зросла більш ніж вчетверо – до 167 млрд грн з 40,3 млрд грн.