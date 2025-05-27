Інтерфакс-Україна
Економіка
17:45 27.05.2025

Мінфін розмістив потенційні 4-річні бенчмарк-ОВДП під 14,85% річних завдяки високому попиту

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Мінфін розмістив потенційні 4-річні бенчмарк-ОВДП під 14,85% річних завдяки високому попиту

Міністерство фінансів у вівторок запропонувало новий випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 18 квітня 2029 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов’язкових резервів, та завдяки високому попиту з боку банків змогло встановити ставку відсікання на рівні 14,85% річних, а середньозважена склала 14,56% річних.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 10 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 41,18 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 13,9% до 15,8% річних, було задоволено 53 заявок із 89.

Останній аукціон із розміщення бенчмарк-ОВДП відбувся 8 квітня, і тоді трохи "коротші" папери із погашенням 25 жовтня 2028 року були розміщені із середньозваженою ставкою 14,81%, а ставка відсікання склала 14,95% річних.

На інших двох аукціонах 20-міс. та 35-міс. облігації були продані за тією ж дохідністю, що й тиждень тому – відповідно 17,1% та 17,8% річних. Попит на них впав порівняно із попереднім тижнем в 2,3 та 1,6 разів – до 0,19 млрд грн та 1,52 млрд грн, тоді як пропозиція була збережена по 5 млрд грн на кожному аукціоні.

Загалом на трьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 11,89 млрд грн порівняно із 8,11 млрд грн у минулий вівторок.

 

Теги: #овдп #мінфін

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