Україна з кінця березня-2025 через атаки РФ зазнала понад 1200 порушень в роботі електромереж та 70 – в нафтогазовому секторі

За останні два місяці внаслідок комбінованих ударів РФ по енергетиці зафіксовано понад 1200 порушень в роботі електромереж, а також 70 інцидентів в нафтогазовому секторі та 11 – у вугільному, повідомило Міністерство енергетики.

"Ворог не полишає спроб уразити комбінованими ударами енергетику України. Тільки з 25 березня 2025 року відбулося більше 1200 порушень функціонування енергомереж внаслідок агресії рф. 70 інцидентів – в секторі нафти і газу, 11 – у вугільному", – написало Міненерго в своєму Facebook у вівторок.

Там зазначили, що у зв’язку з агресією РФ в України зберігається велика потреба в отриманні енергетичного обладнання і комплектуючих для того, щоб підготувати систему до проходження наступного осінньо-зимового періоду. Одним з таких джерел є Фонд підтримки енергетики, анонсовані внески партнерів до якого на травень 2025 року сягають понад EUR1,1 млрд і який об’єднав 33 донори з 22 країн, зокрема, урядів, приватних компаній, корпорацій, міжнародних організацій.

Як повідомлялося, станом на кінець квітня 2025 року, Фонд підтримки енергетики надав допомогу приблизно 70 енергокомпаніям в Україні.

На початку квітня 2025 року глава Міненерго Герман Галущенко зазначав, що Фонд підтримки енергетики, створений у квітні 2022 році за його та екс-єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон ініціативи, акумулював EUR1,2 млрд донорських внесків.

Тоді Галущенко звертав увагу, що фонд передбачався для реагування на нагальні потреби енергетики через атаки РФ, але його треба сприймати як механізм розвитку енергосистеми в будь-якому форматі.

При цьому міністр наголосив, що дефіцит коштів у Фонді зберігається на рівні EUR400-500 млн.