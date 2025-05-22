Інтерфакс-Україна
Економіка
18:21 22.05.2025

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

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Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

За програмою пільгової іпотеки "єОселя" видано 17 тис. 16 кредитів загальною сумою 28 млрд 73 млн грн, повідомила пресслужба  оператора програми ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Програму доступної іпотеки "єОселя" запустило у жовтні 2022 року Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та "Укрфінжитло".

"17 тис. кредитів, близько 11 тис. дітей, забезпечених житлом, і понад 1 млн кв. м житлової площі — такі результати програми на сьогодні. Після оновлення програми в листопаді минулого року дедалі більше людей купує житло саме в новобудовах: якщо торік їх було 33%, то цього року — майже 60%. Це хороший стимул для будівельного ринку, який активно відновлюється", — цитується у релізі перша віцепрем’єр - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За весь час дії програми найбільше позичальників серед військовослужбовців та силовиків. Програмою іпотеки під 3% скористались 8 930 таких позичальників, що становить 52% від усіх кредитів по "єОселі".

На другому місці – українці без прив’язки до професії, які можуть скористатися програмою під 7%. Це 4 105 кредитів (24% від усіх позичальників).

Далі йдуть педагоги та медики – 1 345 та 1 341 кредит відповідно, внутрішньо переміщені особи – 566, ветерани – 379, науковці – 350.

"Запущена в непростий час "єОселя" перетворилась з "пілоту" на національний інструмент підтримки українців та стимулювання економіки. Сьогодні ми можемо вже говорити про неї як про один з інструментів відбудови країни. Вже з початку 2025 року купівля по "єОселі" квартир так званого "першого продажу", тобто повністю нового житла, в якому ще ніхто не жив, – вже 1 274, або майже 60%. З них 411 квартир, які українці придбали у перевірених забудовників на етапі зведення", - повідомив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Наразі в програмі бере участь 101 акредитований банками-партнерами забудовник, які пропонують квартири у 226 будинках, що будуються.

"Ми не припиняємо роботу із забудовниками, аби ще більше об’єктів українці могли придбати по "єОселі" саме на етапі зведення. Це дає людям вибір житла, спонукає їх залишитися в країні, а економіці – зростання через стимулювання будівництва та створення робочих місць", – підкреслив  Мецгер.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із первісним внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.

За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку і в будинках не старше 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників – у будинку не старше трьох років або об'єкті, що будується. Внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь в "єОселі" під 7% річних та придбати житло віком до 10 років або житло на стадії будівництва по всій території країни, де працює програма.

Кабінет міністрів України, згідно з постановою №939 від 16 серпня 2024 року вніс зміни до умов програми "єОселя". Зокрема, з 19 вересня можна використати сертифікати "єВідновлення" як початковий внесок для придбання житла. Можна купувати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва, збільшено ставки виплат після 10 років обслуговування позики. З 19 жовтня для молоді віком до 25 років зменшено розмір першого внеску (від 10%).

У програмі беруть участь 11 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", банк "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

Теги: #єоселя

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