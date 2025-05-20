Honda за шість років скоротить інвестиції в сегмент електромобілів більше ніж на $20 млрд

Японська Honda Motor планує в період по березень 2031 року скоротити інвестиції в розвиток сегмента електромобілів до 7 трлн єн ($48,32 млрд) з раніше запланованих 10 трлн єн, ідеться в повідомленні автовиробника.

У травні минулого року компанія зазначала, що за десять років до березня 2031 року інвестує в реалізацію стратегії в галузі електромобілів і програмного забезпечення мільярди доларів.

Минулого тижня вона повідомила про рішення відкласти приблизно на два роки створення в Канаді комплексного ланцюжка поставок у сфері електромобілів через охолодження попиту на такі машини.