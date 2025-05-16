Портфель нерухомості Dragon Сapital наразі складає біля 600 тис. кв. м, валовий борг впав до $40-45 млн – CEO

Інвестиційна компанія Dragon Capital (Київ) станом на зараз має у своєму портфелі нерухомості біля 600 тис. кв. м, тоді як на піку її площа досягала 800 тис. кв. м, повідомив засновник та CEO Томаш Фіала в інтервʼю СЕО холдингу OKKO GROUP, співзасновнику GORO Mountain Resort Василю Даниляку.

Фіала зазначив, що починаючи з 2016 року компанія довела портфель до 800 тис. кв. м: 400 тис. кв. м складів, 200 тис. кв. м офісів та 200 тис. кв. м ТРЦ, але на початку повномасштабного вторгнення три склади було знищено.

Відповідаючи на питання про збитки, які були завдані компанії російською агресією, глава Dragon Capital сказав, що за середньої оцінки в $500 за кв. м втрата 115 тис. кв. м оцінюється десь у $65 млн.

Фіала зауважив, що під час війни компанія не починала нові проєкти, а вирішила сконцентруватись на тих, які було розпочаті ще до початку війни. Окрім цього, за словами власника, увага була сконцентрована на зменшенні кредитної заборгованості за портфелем нерухомості, який складав біля $250 млн за ціни самої нерухомості $600-700 млн.

"Зараз з $250 млн кредитів в нас залишилось $40 млн", - сказав Фіала в інтервʼю.

Він уточнив, що мова йде про валовий борг, тоді як чистий борг вже нульовий.

Щодо вакантності офісів в Києві, яких у компанії біля 10, глава Dragon Сapital повідомив, що найбільша вакантність на рівні 20%, хоча є деякі бізнес-центри, які зайняті на 100%.

В цілому він оцінив вакантність офісів в Києві наразі в біля 25% – менше 30%, тоді як півтори роки тому на піку вакантність була між 30% і 35%.

"Клієнт хоче бути біля метро, це дуже важливо. Теж деяким клієнтам не подобаються скляні висотки: може прилетіти дрон. Тому є попит на будівлі понижче, з товстими стінами – це безпековий аспект, який зараз є", – описав ситуацію Фіала.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві.

За словами Фіали, наразі портфель інвестицій групи включає майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості.