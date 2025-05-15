Київрада пропонує законодавчо унормувати площу землі для передачі у власність без конкурсу

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради з ініціативою законодавчого унормування площі земельних ділянок, які передаються у власність або користування для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна без проведення конкурсу.

Відповідне звернення було підтримане 68 депутатами на пленарному засіданні міськради у четвер.

Згідно з повідомленням пресслужби Київради, законодавче врегулювання питання дозволить запобігти випадкам, коли під об’єкти нерухомості малої площі передаються у користування або власність значно більші за розміром земельні ділянки.