Інтерфакс-Україна
Економіка
16:57 15.05.2025

Київрада пропонує законодавчо унормувати площу землі для передачі у власність без конкурсу

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Київрада пропонує законодавчо унормувати площу землі для передачі у власність без конкурсу

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради з ініціативою законодавчого унормування площі земельних ділянок, які передаються у власність або користування для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна без проведення конкурсу.

Відповідне звернення було підтримане 68 депутатами на пленарному засіданні міськради у четвер.

Згідно з повідомленням пресслужби Київради, законодавче врегулювання питання дозволить запобігти випадкам, коли під об’єкти нерухомості малої площі передаються у користування або власність значно більші за розміром земельні ділянки.

Теги: #київрада #земля

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