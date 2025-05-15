"Інтерпайп" призначив новим гендиректором ексголову представництва Tenaris в США

Українська промислова компанія "Інтерпайп" призначила новим генеральним директором колишнього керівника представництва провідного світового виробника та постачальника труб Tenaris в США Луку Занотті.

Згідно з пресрелізом у четвер, Андрій Коротков, який очолював компанію до цього, обійме посаду операційного директора.

Голова ради директорів "Інтерпайпа" Фаді Храйбе подякував Короткову за його "непохитне лідерство у керівництві компанією протягом надзвичайно складного періоду в Україні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році - його відданість справі, досвід та стійкість відіграли важливу роль, і він продовжить докладати зусиль у зміцненні, зростанні та розвитку "Інтерпайпа".

"Ми раді вітати Луку Занотті на посаді генерального директора. Його великий досвід роботи в трубній промисловості та глибокі знання ключових міжнародних ринків стануть суттєвою перевагою. Ми впевнені, що під його керівництвом "Інтерпайп" продовжить змінювати свої позиції в галузі та прискорить своє зростання", - сказав Храйбе.

У свою чергу Занотті зазначив, що для нього є честю обійняти посаду гендиректора.

"Інтерпайп" постійно демонструє стійкість, конкурентоспроможність та потужний потенціал. Найбільше вражає сила та рішучість його людей, які продовжують розвивати та просувати компанію, незважаючи на надзвичайні виклики, спричинені війною. Я очікую тісної співпраці з командою для подальшого зростання на благо компанії, її співробітників та місцевих громад", - додав новий СЕО.

Як повідомлялось, до приходу в "Інтерпайп" Занотті обіймав посаду президента компанії Tenaris в США, яку він зайняв у 2018 році після того, як з 2015 року працював віце-президентом. Спочатку він приєднався до компанії Tenaris у 2011 році на посаді президента в Європі. До цього займався закупівлями, управлінським консалтингом та розвитком бізнесу в Європі, Південній Америці та Південно-Східній Азії. Він розпочав свій професійний шлях як офіцер італійської армії. Занотті отримав ступінь магістра в галузі електронної інженерії в Міланському політехнічному інституті та ступінь MBA в SDA Bocconi.

У квітні поточного року Занотті був введений до ради директорів "Інтерпайпа".

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. тонн трубної продукції та 115 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.