Інтерфакс-Україна
Економіка
19:12 14.05.2025

Україна в 2024р увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС

2 хв читати
Україна в 2024р увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС
Фото: elements.envato.com

Україна у 2024 році увійшла до трійки найбільших експортерів сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, повідомив Eurostat.

Згідно з оприлюдненою інформацію, найбільша частина імпорту в ЄС припала на Бразилію - 8,8% (EUR17,1 млрд), Велику Британію  - 8,5% (EUE16,6 млрд), Україну - 6,7% (EUR13,1 млрд), США - 6,1% (EUR12,0 млрд). Поміж основних постачальників агропродукції в ЄС також опинилися Китай – 5,1%, Норвегія – 4,7%, Туреччина – 4%.

Основним партнером ЄС щодо експорту його сільгосппродукції в 2024 році була Великобританія з часткою 23,0% (EUR54,0 млрд), за нею слідували США (12,8%; EUR30,1 млрд), Швейцарія (5,4%; EUR12,6 млрд) та Китай (5,3%; EUR12,3 млрд).

Eurostat також відзначив, що в 2024 році ЄС експортував сільгосппродукцію на суму EUR234,1 млрд і імпортував на EUR194,9 млрд, що дало профіцит у розмірі E39,2 млрд. Порівняно з 2023 роком як експорт, так і імпорт збільшилися - на 2,8% та 6,7% відповідно.

Обсяг торгівлі сільгосппродукцією в ЄС у період з 2014 до 2024 року зріс на 59%, при цьому експорт виріс на 58%, а імпорт — на 60,2%, що еквівалентно середньорічному зростанню на 4,7% для експорту та на 4,8% для імпорту.

Як повідомлялося, ЄС у 2022 році скасував обмеження на український імпорт і запровадив так званий митний безвіз. З 6 червня 2025 року, за інформацією європейських ЗМІ, набувають чинності нові правила — мита і квоти на український експорт повертаються. Наразі ЄС готує перехідний режим, який обмежить обсяги безмитного агроекспорту: під обмеження потраплять зерно, мед, яйця, цукор та інша продукція.

Ініціатором змін стала Польща, яка заявила про необхідність захисту європейських фермерів. Низка країн ЄС підтримала посилення умов торгівлі з Україною.

За оцінками уряду України, відмова від поточних правил призведе до втрати країною близько EUR3,5 млрд на рік.

 

 

Теги: #імпорт #експорт #агротовари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 14.05.2025
Єврокомісія скоротить квоти на імпорт українських кукурудзи, цукру, меду і м'яса птиці

Єврокомісія скоротить квоти на імпорт українських кукурудзи, цукру, меду і м'яса птиці

19:20 13.05.2025
Україна за 4 міс. зменшила експорт ЗРС у тонах на 10% і на 21% у валюті

Україна за 4 міс. зменшила експорт ЗРС у тонах на 10% і на 21% у валюті

14:10 13.05.2025
Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

09:44 12.05.2025
МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

18:32 02.05.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

14:47 02.05.2025
Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

17:23 01.05.2025
Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

14:59 01.05.2025
Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

19:38 30.04.2025
Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України

Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України

17:52 25.04.2025
Україна з початку квітня 2025р. експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна з початку квітня 2025р. експортувала 1,9 млн тонн зерна - Мінагрополітики

ВАЖЛИВЕ

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ОСТАННЄ

Валютний контроль НБУ ускладнює міжнародні угоди та стримує M&A – Chief Investment Officer компанії umgi

ЄБРР готує кредит "Укрнафті" під держгарантію на проєкт когенераційної ТЕЦ до 250 МВт

ТРЦ "Скриня" біля залізничного вокзалу Львова під час реконструкції збільшить свою площу вшестеро

"Астарта" та IFC підписали кредитну угоду на $40 млн для будівництва заводу соєвого концентрату

"Київтеплоенерго" за місяць гідравлічних випробувань виявило й усунуло 400 пошкоджень

Банки можуть пом’якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ

Україні потрібне продовження взаємовигідних умов торгівлі агротоварами з ЄС – міністр агрополітики

Шмигаль очікує від нового керівника "Нафтогаза" Корецького нарощення українського газовидобутку

Підготовка до ОЗП та відновлення енергооб’єктів мають пройти без обмежень е/е споживачам – Міненерго

ІнГЗК "Метінвесту" продовжує простій через неконкурентоспроможну собівартість продукції на цільових експортних ринках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА