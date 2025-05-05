Інтерфакс-Україна
Економіка
14:17 05.05.2025

Alliance Novobud уклала 100 угод у межах державної програми "єОселя"

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Alliance Novobud уклала 100 угод у межах державної програми "єОселя"

Девелоперська компанія Alliance Novobud уклала вже 100 угод у межах державної програми пільгової іпотеки "єОселя", повідомляє пресслужба компанії.

"Програма "єОселя" відіграє надзвичайно важливу роль як для ринку первинної нерухомості, так і для соціально-політичної ситуації в країні. Вона допомагає тисячам українців — передусім тим, хто захищає державу або змушений був залишити свої домівки — придбати власне житло за пільговими умовами. Уже 100 родин стали власниками квартир у наших житлових комплексах завдяки цій програмі, і більшість з них — військовослужбовці та українці зі статусом ВПО. Щодня попит на програму зростає, тож ми переконані: її варто розвивати й підтримувати надалі", — коментує CMO компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Найбільше угод – 48 – укладено за участі банку-партнера Skybank. Решта угод — із шістьма іншими фінансовими установами (Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Сенс Банк, Укрексімбанк та Радабанк).

Найпопулярнішим об'єктом серед учасників "єОселі" став будинок №3 житлового комплексу Krona Park II, де було укладено 13 угод. Загалом у програмі беруть участь 16 об’єктів девелопера.

Найбільший попит мають двокімнатні квартири — їх продано вже 45. Другу позицію за популярністю займають однокімнатні помешкання. Середня площа квартири, придбаної за програмою, становить 71 кв. м.

Угоди за пільговими ставками 3% та 7% розподілилися майже порівну. Водночас покупці віддають перевагу готовому житлу, хоча квартири в новобудовах на етапі будівництва також мають високу частку продажів — різниця в попиті становить лише кілька відсотків.

Згідно з даними порталу новобудов ЛУН, Alliance Novobud засновано у 2006 році, з 2010 року компанія здала в експлуатацію 37 будинків та паркінгів, у процесі реалізації 9 будинків житлового комплексу Krona Park II у Броварах та проект преміального класу у столиці Montreal House.

Теги: #alliance_novobud #угоди #єоселя

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