Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

Україна в 2024-2025 маркетинговому році вже експортувала 494 тис. тонн цукру, із яких 196,6 тис. тонн у період січень-квітень 2025, повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" в Facebook.

Згідно з повідомленням, 90% було спрямовано на світовий ринок, 10% склав експорт у країни ЄС.

За інформацією галузевої асоціації, лідером серед покупців українського цукру залишається Туреччина, куди відправлено 16% експортних обсягів, на другому місці – Лівія (11%), на третьому – країни ЄС (10%).