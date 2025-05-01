Інтерфакс-Україна
Економіка
13:55 01.05.2025

ДП "Ліси України" виставить на торги на ІІ пів.-2025 у 4 рази більше лісоматеріалів, ніж торік

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ДП "Ліси України" виставить на торги на ІІ пів.-2025 у 4 рази більше лісоматеріалів, ніж торік

ДП "Ліси України" виставить на біржові аукціони для укладання форвардних контрактів на друге півріччя 2025 року 1,56 млн куб. м лісоматеріалів, що майжеу чотири рази більше ніж торік, повідомила пресслужба держпідприємства у Facebook.

У "Лісах України" нагадали, що чергові біржові аукціони на укладання форвардних контрактів стартують на початку травня. Вперше практику піврічних договорів із фіксованою ціною держпідприємство випробувало в кінці 2024 року. Тоді на торги з поставкою у першому півріччі 2025 року філії підприємства виставили 416 тис. куб. м лісоматеріалів, з яких було продано 351 тис. куб. м (168 тис. куб. м круглих, 156 тис. куб. м дров промислового використання).

"Експеримент виявився успішним. Станом на кінець квітня за круглими лісоматеріалами покупцям відвантажено 64% обсягу, за дров’яною деревиною — 73%, що цілком відповідає графіку ", - розповіли у "Лісах України".

Крім того, держпідприємство вдосконалило принцип формування стартових цін на лісопродукцію. Відтепер середні ціни, на основі яких формуються стартові, розраховуються за фактичними реалізаційними цінами, а не за тими, за якими укладались контракти, а також збільшено період, який використовується для розрахунку середніх цін, щоб нівелювати тимчасові цінові сплески.

На торгах третього кварталу 2025 року та форвардних торгах на друге півріччя 2025 року стартові ціни базуватимуться на трьох показниках: середніх фактичних реалізаційних цінах четвертого кварталу 2024 року, першого кварталу 2025 року та стартових цінах аукціонів другого кварталу 2025 року (для однойменних сортиментів з відповідним базисом поставки), проанонсувало держпідприємство.

"Ліси України" також привернули увагу, що результати торгів у будь-якому випадку залежатимуть від попиту — ціни формуватимуть виключно покупці.

"Довгострокові контракти сприяють ефективному плануванню та розвитку виробничої діяльності як переробних підприємств, так і ДП "Ліси України". Позитивний результат є спільним досягненням і відкриває можливості для масштабування нової практики", - наголосило держпідприємство і запевнило, що залишається відкритим до діалогу з учасниками ринку стосовно удосконалення механізму аукціонних торгів.

Теги: #ліси_україни #торги

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