Інтерфакс-Україна
Економіка
12:40 01.05.2025

Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

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Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

Група "Нафтогаз" за результатами 2024 року отримала майже 38 млрд грн чистого консолідованого прибутку, що на 15 млрд грн, або на 64% більше, ніж у 2023 році.

"Усі ключові бізнес-напрямки продемонстрували зростання: видобуток газу, транспортування і зберігання, продаж і розподіл, реалізація електро- та теплової енергії", - повідомила компанія у четвер.

При цьому валовий прибуток групи за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн порівняно із 48,5 млрд грн за 2023 рік. Водночас, операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн, або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.

Результати діяльності "Нафтогазу" підтверджено незалежним міжнародним аудитом KPMG.

"В умовах війни ми гарантуємо енергетичну стабільність і водночас посилюємо фінансову стійкість країни. Дякую кожному працівнику групи за цей результат", — зазначив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Теги: #прибуток #нафтогаз

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