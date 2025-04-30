ЄІБ проводить техніко-економічну оцінку пілотного проєкту соціального житла

Європейський інвестційний банк (ЄІБ) вже проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо вже 2025 року, повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це буде перший подібний проєкт у сфері житла, реалізований разом з ЄІБ. Наразі очікується ухвалення рішення Кабінету міністрів, яке створить необхідну нормативну основу. Паралельно з цим ми проводимо техніко-економічну оцінку з боку банку і сподіваємось, що підписання першої угоди відбудеться вже 2025 року", - повідомила Мікулова.

Вона зазначила, що соціальне житло - важливий напрям співпраці ЄІБ, який є пріоритетом і для українського уряду.

"Зараз йдеться про пілотний проєкт, який дасть змогу протестувати підхід і методологію створення системи соціального житла в Україні. Ми розуміємо, що відбір муніципалітетів для участі у пілоті здійснюватиметься українським урядом на прозорих і чітких умовах, і що буде застосована методика, яка згодом може масштабуватись. Якщо якась громада не буде включена на початковому етапі, вона зможе приєднатися у наступних раундах. Для нас важливо перевірити, як працює ця модель в реальних умовах, і спільно з українською стороною доопрацювати механізми, перш ніж масштабувати проєкт", - додала вона.

Процес створення моделі відбувається у тісній співпраці з експертами ЄІБ та Єврокомісії, які допомагають досвід країн ЄС адаптувати до українського контексту. Одним з ключових інструментів є програма консультативної допомоги JASPERS, яка підтримує країни ЄС та країни-кандидати у підготовці якісних проєктів.

"JASPERS почав працювати в Україні в жовтні 2024 року і одним з перших пріоритетних напрямів стало саме соціальне житло, поряд із енергетикою та транспортом. Експерти JASPERS вже працюють з українськими партнерами в нашому київському офісі", - повідомила Мікулова.