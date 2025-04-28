Інтерфакс-Україна
Економіка
15:21 28.04.2025

Виробництво молока в березні виросло на 27% порівняно з лютим - аналітики

3 хв читати
Виробництво молока в березні виросло на 27% порівняно з лютим - аналітики

Молочно-товарні ферми (МТФ) всіх категорій виробників у березні 2025 року виробили 556 тис. тонн молока-сировини, що на 117 тис. тонн або 27% більше проти лютого 2025 року, але на 20 тис. тонн або 4% менше відносно березня 2024 року, повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

В галузевому об`єднанні зауважили, що обсяги надою в Україні в січні-березні 2025 року становили 1,44 млн тонн, що на 53 тис. тонн (-4%) менше відносно минулорічного періоду. В березні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 49%, а господарств населення – 51%.

Згідно з повідомленням, підприємства в березні-2025 виробили 272 тис. тонн молока-сировини, що на 33 тис. тонн більше (+14%) порівняно з лютим 2025 року і на 16 тис. тонн більше (+6%) порівняно з березнем 2024 року. У січні-березні 2025 року МТФ виробили 771 тис. тонн молока-сировини, що на 37 тис. тонн (+5%) більше відносно минулорічного періоду.

В господарствах населення обсяги надою в березні 2025 року склали 284 тис. тонн молока, що на 84 тис. тонн більше (+42%) відносно лютого 2025 року, але на 37 тис. тонн менше (-11%) відносно березня 2024 року. В січні-березні 2025 року присадибний сектор виробив 676 тис. тонн молока-сировини, що на 90 тис. тонн (-12%) менше відносно минулорічного періоду.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі акцентував, що в першому кварталі 2025 року зросла кількість областей, де МТФ наростили виробництво молока-сировини. Серед нових лідерів за обсягами виробництва – Хмельницька, Тернопільська та Житомирська області. Однак збільшення обсягів надою в промисловому секторі в умовах нестабільної ситуації на ринку готових молочних продуктів, на світовому молочному ринку та нестабільної динаміки закупівельних цін не зовсім вигідно для молочної галузі.

"Обсяги виробництва молочної продукції в Україні наразі випереджають обсяги її реалізації. На внутрішньому ринку спостерігається скорочення попиту на молочну продукцію в умовах активізації ракетно-бомбових ударів російських окупантів по містах-мільйонниках та відтоку їх мешканців за кордон. Водночас молокопереробні підприємства прагнуть сприяти відновленню попиту на молочну продукцію з боку населення за допомогою знижок та акційних пропозицій у торгівельних мережах", - пояснили в бізнес-об`єднанні.

Загрозою для розвитку галузі є також подальше збільшення імпорту сиру при нинішніх темпах імпорту вже до кінця 2025р частка імпортного сиру на ринку України може скласти 80%, що змусить вітчизняні сирзаводи зупиняти свою роботу і ситуація з профіцитом молока може загостритись.

АВМ наголосила, що викликом для молочної галузі України є потенційна загроза поширення ящуру, спалахи якого зафіксовані в Угорщині та Словаччині.

"Поширення хвороби створює ризики збільшення вибраковки інфікованого поголів’я та введення карантинних обмежень на фермах, заборони експорту молочної продукції з України", - резюмували в галузевій асоціації.

Теги: #мтф #виробництво #молоко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:20 28.04.2025
Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

19:06 24.04.2025
Від російських ракет не захищена не лише Україна, а й уся Європа, треба збільшити спільне виробництво ППО – Порошенко

Від російських ракет не захищена не лише Україна, а й уся Європа, треба збільшити спільне виробництво ППО – Порошенко

19:56 23.04.2025
У Генштабі ЗС України підтвердили удар по заводу з виробництва ударних БпЛА в російському Татарстані

У Генштабі ЗС України підтвердили удар по заводу з виробництва ударних БпЛА в російському Татарстані

13:10 14.04.2025
Зруйноване виробництво Winetime

Зруйноване виробництво Winetime

00:35 13.04.2025
Україна у 22 рази збільшила виробництво Deep Strike дронів, виготовлення засобів РЕБ зросло у 340 разів - Сметанін

Україна у 22 рази збільшила виробництво Deep Strike дронів, виготовлення засобів РЕБ зросло у 340 разів - Сметанін

19:19 10.04.2025
Виробник озброєння KNDS потроїв виробництво гаубиць CAESAr

Виробник озброєння KNDS потроїв виробництво гаубиць CAESAr

14:04 10.04.2025
Україна має подбати про стабільність власної системи лікарського забезпечення - президент АВЛУ

Україна має подбати про стабільність власної системи лікарського забезпечення - президент АВЛУ

21:00 07.04.2025
Зеленський призначив Мельника постпредом при ООН, звільнив з посади посла в Бразилії – указ

Зеленський призначив Мельника постпредом при ООН, звільнив з посади посла в Бразилії – указ

20:58 07.04.2025
Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

Зеленський провів Ставку: Максимально збільшуємо виробництво дронів в Україні

10:04 04.04.2025
Epicentr Ceramic Corporation у 2024 р. збільшила виробництво на 25,3%

Epicentr Ceramic Corporation у 2024 р. збільшила виробництво на 25,3%

ВАЖЛИВЕ

МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

"Нафтогаз" продовжить постачати газ населенню за незмінною ціною 7,96 грн/куб. м до 30 квітня 2026 р.

ОСТАННЄ

Мінекономіки затвердило наглядові ради для семи ЦПТО

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли вдвічі

"Укргідроенерго" планує встановити за кошти Світового банку 197 МВт акумуляторних батарей і 35,9 МВт СЕС

МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

"Нафтогаз" спрямує EUR270 млн кредиту ЄБРР та EUR140 млн гранту Норвегії на закупівлю 1 млрд куб. м газу

Нацбанк покращив оцінку дефіциту електроенергії на 2025–2027 рр.

Країни G7 та ЄС вже надали Україні $13,6 млрд, забезпечених замороженими активами РФ – Мінфін

Світовий банк надасть Україні грант $70 млн на зміцнення енергосистеми

АРМА передає "Вінницяпобутхім" до ФДМУ для подальшої реалізації

Гороховський та Рогальський переоформили контроль над monobank через кіпрську Crestline Limited

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА