Закупівлі ЗСУ з держбюджету в березні зросли до 89,4 млрд грн, виплати військовим - до 92 млрд грн - Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в березні зросли до 89,4 млрд грн (28,1% всіх видатків) з 76,0 (23,4%) у лютому та всього 5,1 млрд грн у січні.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у березні також збільшилися, але дуже незначно порівняно із лютим – до 92 млрд грн з 91,8 млрд грн, але їх частка у загальній структурі видатків зросла до 29,0% з 28,3% місяцем раніше.

Усі видатки на оплату праці з нарахуваннями в березні підвищилися до 120,1 млрд грн, або 37,8% усіх видатків, тоді як у лютому вони становили 119,4 млрд грн, або 36,8% усіх видатків.

Загалом видатки загального фонду держбюджету у третьому місяці 2025 року трохи знизилися – до 317,7 млрд грн після зростання до 324,1 млрд грн у лютому з 214,1 млрд грн у січні.

Порівняно із березнем 2024 року, коли Україна тимчасово залишилися без зовнішнього фінансування, видатки зросли на 18,4%, або 49,3 млрд грн, в тому числі на виплати військовим – на 12,9%.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в березні цього року трохи підросло порівняно із січнем – 50,5 млрд грн (15,9%) проти 49,8 млрд грн (15,4%). Зокрема 17,9 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у лютому-2024 – ті самі 17,9 млрд грн).

Із решти витрат 4,3% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 13,7 млрд грн (у лютому - 19,5 млрд грн, у березні-2024 – 13,4 млрд грн), а ще 4,2%, або 13,4 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у лютому - 12,7 млрд грн, у березні-2024 – 12,5 млрд грн).

Обслуговування держборгу в березні впало до 11,3 млрд грн з 32,7 млрд грн у лютому.

Фонд розвитку підприємництва у березні отримав 1,9 млрд грн, як і у лютому, а житлові субсидії збільшилися до 5,2 млрд грн з 4,8 млрд грн у лютому.

Як повідомлялося, доходи загального фонду держбюджету України у березні 2025 року 320,8 млрд грн порівняно із 253 млрд грн у лютому цього року та 164,3 млрд грн у березні минулого року. Важливим джерелом доходів загального фонду у березні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної грантової допомоги – 97,8 млрд грн.

За 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.