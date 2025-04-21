ДТЕК за тиждень відновив електропостачання майже 106 тис. абонентів у трьох областях

Енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 14 по 20 квітня вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 67 населених пунктів і повернути світло в оселі майже 106 тисяч родин Донецької, Одеської та Дніпропетровської областей.

"Зокрема, на Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій, попри усі безпекові виклики, за тиждень вдалося відновити електропостачання майже 71 тисячі домівок місцевих жителів", - повідомили у пресрелізі компанії у понеділок.

Окрім того, у Дніпропетровській області з 14 по 20 квітня вдалося повернути світло для понад 34 тис. родин, чиї домівки знеструмлювалися внаслідок нових ворожих обстрілів. Ворог не припиняє обстрілювати регіон, через що регулярно пошкоджуються електромережі, особливо на півдні області.

Під прицілом ворога минулого тижня знову опинилась Одеська область. Там енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" повернули світло для майже тисячі родин після відновлення пошкоджених мереж.

"Попри всі небезпеки, з початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло майже 18,5 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. Деяким клієнтам, що знаходяться поблизу зони бойових дій, енергетики повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.