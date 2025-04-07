Інтерфакс-Україна

Економіка

19:01 07.04.2025

"Маніфест 42" закликав Генпрокуратуру закрити 10-річні кримінальні справи, які повʼязані з переходом держмайна у приватну власність

2 хв читати
"Маніфест 42" закликав Генпрокуратуру закрити 10-річні кримінальні справи, які повʼязані з переходом держмайна у приватну власність

Громадський рух "Маніфест 42" закликав Генеральну прокуратуру України вжити заходів для закриття всіх кримінальних справ, які повʼязані з переходом майна від держави до приватної власності, якщо після цього вже минуло більше 10 років.

"Громадський рух "Маніфест 42" вітає рішення президента України Володимира Зеленського підписати закон про добросовісного набувача… Закон про добросовісного набувача є першим з пакету трьох державних рішень, на прийнятті яких наполягає громадський рух "Маніфест 42" для захисту бізнесу від корупційного тиску тилових силовиків. На розгляді Верховної Ради наразі перебуває проєкт змін до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають розширення прав адвокатів, а також звуження повноважень правоохоронців при проведенні обшуків у стилі "маски-шоу", - йдеться у заяві руху, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Зазначається, що ця ініціатива вже зустріла колосальний супротив силовиків.

Крім того, "Маніфест 42" очікує від влади системного вирішення проблеми корупційного тиску на підприємців звинуваченнями у держзраді за статтями 111-112 Кримінального кодексу (держзрада та посягання на життя державного або громадського діяча).

У громадському русі підкреслили, що кримінальні справи порушують лише на тій підставі, що до російських вторгнень 2014 та 2022 років підприємці вели діяльність або мали заводи у росії чи на нині окупованій українській території.

"Офіційні повідомлення про втрату контролю над такими підприємствами не допомагають - тилові силовики все одно починають кошмарити бізнес з корупційною метою", - наголосили в організації.

Громадський рух "Маніфест 42" створений бізнесом для захисту 42 статті Конституції України, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

Як повідомлялось, 7 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про добросовісного набувача" (законопроєкт №12089), що передбачає для держави і громад обмеження терміну звернення до суду з позовом про вилучення землі, отриманої з порушеннями норм.

Теги: #власність #держмайно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 26.11.2024
Автоматична реєстрація права власності на введені об'єкти нерухомості стартувала в Україні

Автоматична реєстрація права власності на введені об'єкти нерухомості стартувала в Україні

15:26 28.10.2024
У Фінляндії заарештовано російське держмайно - ЗМІ

У Фінляндії заарештовано російське держмайно - ЗМІ

07:26 08.05.2024
Кабмін змінив умови оренди держмайна на час воєнного стану: Хто зможе не платити

Кабмін змінив умови оренди держмайна на час воєнного стану: Хто зможе не платити

11:40 17.11.2023
Суд повернув у держвласність Одеський будинок артистів цирку

Суд повернув у держвласність Одеський будинок артистів цирку

19:44 28.09.2023
Державні АТ відтепер продаватимуть та здаватимуть в оренду майно через аукціони "Прозорро.Продажі"

Державні АТ відтепер продаватимуть та здаватимуть в оренду майно через аукціони "Прозорро.Продажі"

07:03 08.11.2022
Зеленський не виключає нових рішень щодо відчуження підприємств на користь держави

Зеленський не виключає нових рішень щодо відчуження підприємств на користь держави

19:29 28.09.2022
Верховний Суд підтвердив право власності ПриватБанку на офіс у Дніпрі

Верховний Суд підтвердив право власності ПриватБанку на офіс у Дніпрі

21:30 09.06.2022
Глава Мін'юсту Латвії доручив розробити закон, який дозволяє відчужувати російську та білоруську власність

Глава Мін'юсту Латвії доручив розробити закон, який дозволяє відчужувати російську та білоруську власність

10:02 27.05.2022
Нардепи пропонують примусово вилучати в Україні об'єкти права власності Білорусі та її резидентів - законопроєкт

Нардепи пропонують примусово вилучати в Україні об'єкти права власності Білорусі та її резидентів - законопроєкт

19:23 24.05.2022
Касаційний суд підтвердив законність повернення до держвласності Запорізького титано-магнієвого комбінату

Касаційний суд підтвердив законність повернення до держвласності Запорізького титано-магнієвого комбінату

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% – до $42,4 млрд

Кабмін погодив перший внесок 2 млрд грн на підтримку 200 прифронтових і прикордонних громад у 8 областях – Зеленський

Голова НКЦПФР вважає дуже високою вірогідність появи українських віртуальних активів

Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

НКЦПФР вдалося сформувати кістяк команди нової генерації – голова

ОСТАННЄ

Трамп доручив CFIUS вивчити угоду US Steel і Nippon Steel, акції першої злетіли на 10%

Європейський інвестбанк виділив EUR100 млн на технічну допомогу Україні для підготовки проєктів реконструкції

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання після обстрілів 63,5 тис. абонентів у чотирьох областях і Києві

"Нафтогаз" приєднався до Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу UNIC

УЧХ та Мінагрополітики підписали меморандум про співпрацю

Vitagro розширить на 26 тис. тонн потужності зі зберігання зерна у Хмельницькій області

Зерна упродовж першого тижня квітня експортовано близько 0,5 млн тонн - Мінагрополітики

Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% – до $42,4 млрд

Запровадження мит може призвести до зростання цін на широкий спектр товарів у США - експерти

Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА