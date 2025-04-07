Інтерфакс-Україна

Економіка

12:03 07.04.2025

МВФ критикує систему інститутів спільного інвестування в Україні

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МВФ критикує систему інститутів спільного інвестування в Україні

Система інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україна має суттєві недоліки, що веде до негативних фіскальних наслідків через відповідні податкові видатки, які можна вирішити шляхом посилення регулювання та моніторингу, вважають експерти Міжнародного валютного фонду.

"Наприклад, 96% фондів спільного інвестування не є колективними інвестиціями. Більше половини фондів належать одній особі, а понад 90% фондів мають 5 або менше власників", – йдеться у матеріалах МВФ до оновленої за результатами 7-го перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною, опублікованих на сайті Фонду.

На думку експертів МВФ, закриті недиверсифіковані фонди є вразливими до зловживань, оскільки вони не контролюються жодними органами влади; вони не зобов'язані отримувати ліцензію і мають мінімальні вимоги до звітності; вони можуть бути зареєстровані як юридичні особи, щоб уникнути вимог, пов'язаних зі структурою активів.

"Не існує правил, спрямованих на боротьбу зі зловживаннями (наприклад, немає нагляду за ціноутворенням відсотків або трансфертним ціноутворенням); і вони можуть залучати інвестиції без будь-якого розкриття інформації", – стверджують представники Фонду.

Вони додають, що ІСІ також можуть бути способом досягнення пільгового податкового режиму, оскільки вони не сплачують податки, якщо тільки ІСІ не ліквідується, що трапляється рідко.

"Відстрочка сплати податків також зменшує ефективний податок, що сплачується, через нарощення прибутків та вартість грошей у часі; поширеним підходом є спрямування корпоративних прибутків до ІСІ з метою уникнення сплати податків", – зазначається у матеріалах.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Руслан Магомедов в нещодавньому інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що ІСІ цілком законно використовувались і використовуються великим бізнесом для оптимізації податку на прибуток, але, за його словами, для уникнення податкових зловживань Комісія планує змінити їх звітність.

В оновленому меморандумі з економічної та фінансової політики до програми EFF українська сторона взяла зобов’язання підготувати у консультаціях з міжнародними фінансовими організаціями дорожню карту для усунення прогалин у системі ІСІ, які існують у порівнянні з передовою міжнародною практикою. "Це передбачає в тому числі посилення регулювання та моніторингу, при цьому повністю враховуючи фіскальні наслідки відповідних податкових видатків", – йдеться у меморандумі.

Теги: #мвф #інвестування

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