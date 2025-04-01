Інтерфакс-Україна

Економіка

18:17 01.04.2025

Газовидобувники просять знизити вимоги до якості газу для відновлення після руйнувань внаслідок атак РФ

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Газовидобувники просять знизити вимоги до якості газу для відновлення після руйнувань внаслідок атак РФ

Асоціація газовидобувних компаній просить національного регулятора НКРЕКП знизити вимоги до якості природного газу, який надходить у систему, оскільки внаслідок атак РФ видобувники не можуть дотримуватися певних зобов’язань щодо цієї якості, повідомив виконавчий директор асоціації Артем Петренко.

"Побиті об’єкти, які відповідали за певні показники якості газу, і в деяких компаній вони перестали відповідати передбаченим у законодавстві вимогам. Тут два питання: або перестати подавати газ, або подавати з певними обмеженнями і відновлюватися. Тому ми звернулися до НКРЕКП, Міненерго з проханням на період відновлення, в таких форс-мажорних умовах знизити ці зобов’язання і знайти певний компроміс, щоб компанії без вини не відповідали, щоб вони не сплачували штрафи, а вкладали кошти у відновлення безпосередніх об’єктів", – сказав Петренко під час тематичної дискусії про баланс газу від Energy Club у вівторок, яка транслювалася онлайн, передає кореспондент Енергореформи.

Він пояснив, що вимоги до показників газу прописані в законодавстві, прийнятому ще у 2015 році, і відповідають загальним показникам російського газу, який транспортувався в Європу.

"Зараз і ОГТСУ, і Міненерго публічно заявляють, що проводять певні обговорення, щоб створити в Східній Європі інші вимоги до показників якості газу. Якщо взяти ті капінвестиції, які потрібні видобувним країнам і компаніям для того, щоб привести показники до стандартів росгазу, то економіка стає від’ємною. Це дуже важлива історія, оскільки Східна Європа, розвиваючи власний видобуток, покладаються на власні ресурси", – пояснив Петренко.

Теги: #петренко #газ

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