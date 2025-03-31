Інтерфакс-Україна

Економіка

14:01 31.03.2025

Україна щорічно збільшуватиме експорт насіння с/г культур на 10-15% - науковці

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Україна щорічно збільшуватиме експорт насіння с/г культур на 10-15% - науковці

Експорт українського насіння сільськогосподарських культур за останні п’ять років збільшився більше ніж у шість разів і досягнув у грошовому еквіваленті $122 млн із початкових $20 млн, повідомив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Олександр Захарчук.

"У 2025 році та наступних роках існуючі тенденції щодо зростання експорту щорічно на 10-15% та стабілізації імпорту насіння сільськогосподарських культур у межах на рівні $350-400", - наголосив він.

Науковець переконаний, що зменшення обсягів імпорту насіння зернових та олійних культур зумовлене низкою факторів, зокрема, можливістю виробляти кондиційне гібридне насіння іноземної селекції в Україні на нових сучасних насіннєвих заводах в Україні. Його вистачить як для забезпечення внутрішніх потреб, так і для експорту у країни ЄС.

Крім того, він указав на зменшенням споживання насіння внаслідок скорочення площ товарних посівів, спричиненого широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, зокрема, тимчасовою окупацією її територій та веденням воєнних дій.

"Наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зокрема, тимчасова окупація територій, спричинили збільшення посівів певних нішевих зернових та олійних культур. Це, своєю чергою, призвело до зростання імпорту насіння таких культур, як жито, овес, сорго, льон, конопля, гірчиця, а також цукрових буряків та овочів у період 2022-2024 років", - констатував Захарчук.

Теги: #експорт #насіння

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