Інтерфакс-Україна

Економіка

14:15 29.03.2025

Мито на експорт металобрухту з України до Туреччини продовжить діяти і після можливої ратифікації угоди про вільну торгівлю - нардеп

4 хв читати

Мито на експорт металобрухту з України до Туреччини у розмірі EUR180/тона продовжить діяти і після ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між двома країнами, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський на своїй сторінці в Facebook у суботу.

За його словами, у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку 28 березня відбулась робоча нарада з питань забезпечення українських виробників металопродукції сировиною, в якій взяли участь представники металургійних підприємств, уряду та народні депутати.

Ключовим питанням було обговорення впливу угоди про ЗВТ з Туреччиною на металургійну галузь, зокрема збереження діючого мита на експорт металобрухту, адже в Туреччину традиційно вивозили значні обсяги сировини з України.

"Зараз в Україні діє мито 180 євро, яке розповсюджується на всі країни, окрім ЄС. І це мито продовжить діяти на поставки в Туреччину, зокрема і після підписання угоди. Відповідні норми містяться в тексті угоди. Таку саме позицію озвучив торговий представник України - заступник міністра економіки Тарас Качка", - констатував Кисилевський.

І резюмував: тож мито 180 євро на експорт металобрухту в Туреччину продовжить діяти і після можливої ратифікації угоди з Туреччиною. Буде підготовлено офіційне роз’яснення з цього приводу, насамперед митникам, які щодо брухту демонструють щось прямо протилежне своїй основній функції - наповнювати державний бюджет.

"Нагадаю, минулого року з’явився лист Державної митної служби, який повідомляє, що Україна буде застосовувати до поставок в Молдову мито не 180 євро, як це визначено законом, а лише 10 євро. Митникам, дотичним до появи цього листа, варто дізнатись, що єдиний кінцевий споживач металобрухту в Молдові знаходиться в Придністров’ї. Дивовижна щедрість чиновника митниці, який своїм підписом в 18 разів "знизив" мито на поставки в Придністров’я, напевне має стати предметом уваги правоохоронних органів не лише про шкоду бюджету, але й про посібництво ворогу", - зазначив народний депутат.

Інша важлива тема наради - обхід діючого мита через транзит країнами ЄС.

За даними заступника голови комітету ВР з економічного розвитку, минулого року з України в ЄС вивезли майже 300 тис. тонн брухту чорних металів з нульовим митом. Левова часта цього експорту транзитом через Констанцу і інші порти пішла у Туреччину і інші країни, уникаючи сплати мети 180 євро на тону - це біля 2 млрд грн втрачених надходжень до державного бюджету. А якби цей брухт пішов на українські заводи, це б створило більше доданої вартості на виробництві, більше податків, ЗСУ могли б отримати більше коштів на фінансування потреб з оборони України, підкреслив Кисилевський.

"Тож з огляду на це, Україна має почати консультації з європейськими партнерами щодо їх здатності відслідковувати кінцевого споживача сировини, а також щодо інших більш прикладних заходів для того, щоб ця дефіцитна сировина залишалась і перероблялась в країні. Все це ще раз демонструє, що коли йдеться про економічні інтереси, всі наші сусіди - і вороги, і союзники, грають кожен сам за себе. Україна має бути максимально твердою у відстоюванні власних національних інтересів", - резюмував парламентарій.

Раніше заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомляв, що серед завдань на 2025 рік - ратифікація угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, модернізація угоди про вільну торгівлю з EFTA.

Разом з тим українські компанії легкої промисловості заявляли про необхідність ратифікації Угоду про ЗВТ з Туреччиною вже після закінчення війни, бо вони завжди відчувають конкуренцію з боку турецьких виробників.

Як повідомлялося, за підсумками 12 раундів переговорів і низки експертних консультацій протягом 2011-2022 рр. прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш 3 лютого 2022 року підписали в Києві Угоду про ЗВТ між двома країнами. Документ набуде чинності після ратифікації парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.

Водночас ще у жовтні 2022 року перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначала, що у зв'язку зі зміною ситуація в Україні тривають переговори з Туреччиною щодо встановлення перехідного періоду для окремих галузей виробництва, зокрема легкої промисловості.

Теги: #експорт #металобрухт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 28.03.2025
Україна в березні експортувала 3,2 млн тонн зерна

Україна в березні експортувала 3,2 млн тонн зерна

11:27 28.03.2025
Найбільш привабливими для українського фармекспорту є схожі з Україною за структурою споживання ринки - "Дарниця"

Найбільш привабливими для українського фармекспорту є схожі з Україною за структурою споживання ринки - "Дарниця"

13:42 26.03.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала 32,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна в 2024/25 МР експортувала 32,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

20:22 19.03.2025
Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

11:11 18.03.2025
Кукурудза у січні-лютому 2025р. стала найбільш експортованим товаром України – 16% у загальній структурі - ДПС

Кукурудза у січні-лютому 2025р. стала найбільш експортованим товаром України – 16% у загальній структурі - ДПС

15:03 17.03.2025
Експорт вершкового масла в березні зросте на третину через низьку купівельну спроможність українців - аналітики

Експорт вершкового масла в березні зросте на третину через низьку купівельну спроможність українців - аналітики

19:00 11.03.2025
Швейцарський експорт зброї падає через заборону на експорт в Україну, виробники вимагають послаблення обмежень – ЗМІ

Швейцарський експорт зброї падає через заборону на експорт в Україну, виробники вимагають послаблення обмежень – ЗМІ

20:46 07.03.2025
Україна за I півріччя 2024/25 МР експортувала понад 400 тис. тонн цукру

Україна за I півріччя 2024/25 МР експортувала понад 400 тис. тонн цукру

17:39 05.03.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

13:03 05.03.2025
Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - торгпред

Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - торгпред

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України

Норвегія надає $95 млн на закупівлю газу для України

Промвиробництво в Україні у 2024 р. зросло на 3,6%

ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для "Нафтогазу" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони

НБУ припиняє розрахунок курсу гривні до рубля та додає 11 валют із щоденним встановленням курсу

ОСТАННЄ

"Укрфінжитло" закладає фундамент для випуску іпотечних євробондів після війни – голова правління

Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України

УЗА привітала переговори по відкриттю судноплавства в Чорному морі і застерегла від запровадження необдуманих механізмів

Україна та КНР розглядають можливість створення офіційного сервісного центру для ремонту китайської техніки

Schneider Electric та мережа ОККО обладнали ДБЖ понад 70% АЗК

УЗ тимчасово надала відправникам вантажів безкоштовний доступ до застосунку оформлення перевізних документів

"Нібулон" закликає зробити відкриття портів Миколаєва та Херсона ключовою умовою відновлення судноплавства в Чорному морі

Посівна-2025 на 10,4% випереджає минулорічну: посіяно 551,8 тис. га ярих зернових

Виплачений нацкешбек у лютому склав 384 млн грн, що дорівнює сумі нарахованих коштів за осінь - Мінекономіки

АУБ та 7 фінкомпаній підписали меморандум про забезпечення відповідального споживчого кредитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА