Питання можливого переходу в торгівлі України з ЄС з ATM на ст.29 DCFTA є більше політичним – торгпред

Фото: https://www.facebook.com/taras.kachka

Україна наразі в переговорах з ЄС про торгівлю шукає рішення щодо можливого повернення з 5 червня 2025 року, коли завершиться третій рік дії автономних торгових заходів (АТМ), на норми статті 29 DCFTA (поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію), повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

"Питання полягає в тому, наскільки ми гармонійно можемо перейти з АТМ на статтю 29. Це питання більше політичне, ніж економічне", – заявив він під час дискусії, яку організував Центр економічної стратегії у четвер.

Качка підкреслив, що Україна максимально гнучка і готова забезпечити прозорість торгівлі.

За його словами, у разі переходу на норми ст. 29 необхідно знайти певний баланс за всіма питаннями торгівлі аграрною продукцією, бо до повномасштабної агресії РФ її умови були дискримінаційними для України.

"З точки зору балансу ринків, продовольчої безпеки тощо Європейський Союз найбільше зацікавлений у повному відкритті і збереженні повної лібералізації торгівлі з Україною", – вважає торговий представник.

Водночас він зауважив, що в торгівлі України з ЄС наразі відбувається "дуже така дивацька гра", коли сусідні Польща, Словаччина та Угорщина відверто зруйнували право Європейського Союзу і застосовують односторонні заходи, що змусило Україну підтримати обмеження на деякий аграрний експорт до цих країн. "Хоча з точки зору торгового права (це виглядає – ІФ-У) досить дико", – ще раз зазначив Качка.

Він нагадав, що в ЄС відсутні мита на імпорт кукурудзи, бо це дефіцитна для Європи культура, тож відсутня різниця, чи має ЄС зону вільної торгівлі з країною, звідки імпортує кукурудзу. Разом з тим Україна в режимі ATM дотримається обмежень на поставку кукурудзи в окремі країни ЄС, що є парадоксом та демонструє, що це більше питання політики, аніж питання торгівлі.

"Я радий, що в нас на сьогодні немає такої бурхливої дискусії, але, з іншого боку, як засвідчує будь-яка дискусія з окремими державами-членами, це питання все ще далеке від того, щоб воно пророблялося більше з раціональної точки зору, а не з політичної", – констатував торговий представник України.

Перші автономні торговельні заходи (ATM) набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.

Як повідомлялося, українська аграрії занепокоєні можливістю повернення після 5 червня 2025 року торгівлі з ЄС на поточні норми ст. 29 DCFTA, які встановлюють дуже низькі квоти на експорт окремих видів аграрної продукції. Так само може бути повернена квота на експорт 100 тис. тон біоетанолу, додав Качка.

Водночас щодо продукції ГМК в Євросоюзі вже розглядається пропозиція залишити пільговий режим імпорту з України навіть у випадку скасування ATM.