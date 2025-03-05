Економіка

13:39 05.03.2025

Мінекономіки працює над виплатами 714 млн грн нацкешбеку за грудень та січень

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Мінекономіки працює над виплатами 714 млн грн нацкешбеку за грудень та січень

Виплати накопичених українцями коштів в рамках програми "Національний кешбек" за грудень 2024 року та січень 2025 року вже в обробці, запевнило Міністерcтво економіки України в середу.

"Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Адже для багатьох це фінансова підтримка. Усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі. 3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень", - повідомило міністерство у Телеграм-каналі.

Зазначається, що уряд вже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж очікувалось.

"Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це на сайті програми: madeinukraine.gov.ua/national-cashback. Дякуємо всім, хто купує українське та бере участь у нашій програмі! Ми докладаємо зусиль, щоб виплати надійшли якомога швидше", - резюмували в органі.

Теги: #мінекономіки #нацкешбек

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