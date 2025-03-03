Економіка

18:04 03.03.2025

Україна в 2024/25 МР скоротила експорт пшеничного борошна на 36,1%, ЄС залишився основним ринком збуту

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Україна в 2024/25 МР скоротила експорт пшеничного борошна на 36,1%, ЄС залишився основним ринком збуту

Україна протягом липня-січня 2024-2025 маркетингового року (МР) експортувала 40,4 тис. тонн пшеничного борошна, що на 36,1% менше, ніж у попередньому році, повідомила асоціація "Борошномели" з посиланням на дані Державної митної служба

Згідно з оприлюдненою в Fаcebook інфографікою, обсяги експорту у сезоні-24/25 дещо поступаються показникам попередніх сезонів - так, за 7 місяців 2023/24 МР Україна експортувала 63,2 тис. тонн пшеничного борошна, 2022/23 МР - 79,8 тис. тонн.

При цьому близько 17,0 тис. тонн було спрямовано до країн Європейського Союзу, майже 12,4 тис. тонн - до Молдови, 8,1 тис. тонн - Палестини, 1,5 тис. тонн - Ізраїлю.

Теги: #експорт #борошно

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