Економіка

12:17 03.03.2025

Американські гірки з українськими паперами тривають: курс акцій на WSE впав на 6-15%, євробондів – на 4-5%

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Американські гірки з українськими паперами тривають: курс акцій на WSE впав на 6-15%, євробондів – на 4-5%

Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після сварки між президентами України та США у п’ятницю ввечері, які суттєво зменшила ймовірність досягнення миру у короткостроковій перспективі, впали зранку у понеділок на 6-15%.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland обрушився на 14,79%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 11,01% і 9,09%, KSG-Agro - на 8,58%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 6,42%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, тепер найбільше впали в ціні – на 14,99%.

Крім того, на 6,18% подешевшали акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float, хоча напередодні він впав на 26,12%.

Водночас на Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у понеділок знизився на 0,66%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 0,54%.

На ринку єврооблігацій України сварка між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом також призвела до падіння котирувань на 4,1-5,4%: тепер євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 68,6% від номіналу, в 2036 – по 54,2%.

ВВП-варранти також подешевшали на 4,2% – до 77,8% від умовної вартості.

Впали і котирування українських корпоративних єврооблігацій. Наприклад, папери "ДТЕК Енерго" і "ДТЕК Нафтогаз", за даними Франкфуртської біржі, знизилися в ціні на 1,48% та 1,07%, НАК "Нафтогаз України" – на 0,83%, "Укренерго" - на 0,17%, ""Метінвесту" – на 0,1-0,5% і лише котирування паперів Укрзалізниці" зранку у понеділок залишилися без негативних змін.

Теги: #wse #акції #курс

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