Економіка

11:47 03.03.2025

Офіційний курс гривні у п'ятницю зміцнився ще на 8 коп.

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Офіційний курс гривні у п'ятницю зміцнився ще на 8 коп.

Національний банк України (НБУ) після підвищення в четвер офіційного курсу гривні до долара США на 12 коп зміцнив його за підсумками торгів у п'ятницю ще на 8 коп. – до 41,4313 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

"Очікується, що курс долара залишиться в межах 41,50–42,20 грн/$1. Головними факторами, що впливатимуть на ринок, будуть рішення НБУ щодо облікової ставки 6 березня та політика ФРС США", - поділились своїми очікуваннями на найближчі тижні аналітики оператора ринку обміну валют “КИТ Group” у лютневому огляді.

На їхню думку, гривня навесні може поступово слабшати, зокрема за умови зростання зовнішньоторговельного дефіциту. Аналітики прогнозують середній коридор для долара США в діапазоні 42,50–44,00 грн/$1.

"Основними ризиками залишаються можливі затримки міжнародної фінансової допомоги та зростання бюджетного дефіциту", - зазначають у “КИТ Group”.

Курс гривні до долара США під кінець року буде на рівні 44,50-45,50 грн/$1, вважають експерти.

Довідковий курс на 12:00 п'ятниці НБУ встановив на рівні 41,4341 грн/$1 проти 41,5274 грн/$1 у четвер.

Тим часом долар на готівковому ринку сьогодні подешевшав: при купівлі його курс знизився на 3 коп., до 41,53 грн/$1 , а при продажу - на 1 коп., до 41,64 грн/$1.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів заклав середньорічний показник офіційного курсу гривні до долара США в державному бюджеті 2025 року на рівні 45 грн/$1.

У бюджет-2024 уряд закладав середньорічний показник 40,7 грн/$1, а на кінець року - 42,1 грн/$1. Гривня упродовж минулого року за офіційним курсом ослабла на 10,6%, або на 4,02 грн - до 42,0390 грн/$1.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2025 року, за попередніми даними, становили $43 млрд 3,1 млн, у січні вони зменшилися на 1,8%, або на $785 млн, а чисті міжнародні резерви (ЧМР) - на $0,79 млрд, або на 2,7% - до $28,313 млрд.

Теги: #кит_group

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