Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

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Випуск № 2 – лютий 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та імовірні сценарії розвитку подій.

Лютий 2025 року приніс валютному ринку України відносну стабільність без різких стрибків, однак деякі тренди продовжують формувати тло для майбутніх змін. Після січневого посилення попиту на валюту, характерного для початку року, ситуація поступово вирівнялася. Гривня зберігає баланс між внутрішніми чинниками, серед яких монетарна політика НБУ та стан платіжного балансу, та зовнішніми, які включають рішення Федеральної резервної системи США, політику ЄЦБ і загальні тренди на міжнародних ринках.

Аналіз поточної ситуації

Гривня демонструє стабільність у вузькому діапазоні

На початку лютого курс гривні до долара США та євро мав тенденцію до зниження, проте після 13 лютого ситуація стабілізувалася. Долар на готівковому ринку перебував у коридорі 41,40–42,00 грн/$, а євро коливався в межах 43,00–44,00 грн/€. Спред купівлі-продажу для долара залишався в межах 50–60 копійок, а для євро становив 60–70 копійок, що свідчить про рівновагу між попитом і пропозицією.

Зниження курсу в першій половині місяця спричинили кілька ключових факторів:

збільшення пропозиції готівкової валюти — банки завезли значні обсяги долара, що створило тимчасовий надлишок на ринку: за даними Національного банку, обсяг ввезення до України готівкового долара становив $1,316 млрд, готівкового євро — еквівалент $450 млн, що дозволяє задовольнити ринковий попит.

НБУ продовжив проводити політику стримування курсових коливань, використовуючи інтервенції. Додатковим фактором було сезонне зниження попиту на валюту після завершення свят.

Проте друга половина лютого принесла певні зміни. Попри відсутність тиску на гривню з боку глобальних факторів валютного ринку на міжнародних ринках долар продовжив зміцнюватися завдяки сильним економічним даним США та жорсткій риториці ФРС щодо монетарної політики. Євро, який знижувався у першій половині місяця, з 13 лютого повернувся до зростання і згодом стабілізувався після заяв ЄЦБ про можливу підтримку економіки. Ці процеси стали драйвером певного підвищення курсу євровалюти відносно гривні.

Прогноз курсу долара

Короткостроковий прогноз (2–4 тижні)

Очікується, що курс долара залишиться в межах 41,50–42,20 грн/$. Головними факторами, що впливатимуть на ринок, будуть рішення НБУ щодо облікової ставки 6 березня та політика ФРС США. Очікуване підвищення облікової ставки НБУ може тимчасово зміцнити гривню, а її збереження на поточному рівні дасть можливість курсу коливатися у зазначеному діапазоні.

Середньостроковий прогноз (2–4 місяці)

Протягом весни гривня може поступово слабшати, особливо якщо зовнішньоторговельний дефіцит зростатиме. У разі збереження поточного рівня ключових макроекономічних індикаторів і резервів Нацбанк зможе контролювати динаміку курсу гривні, однак середній прогнозний коридор для долара зміщується до 42,50–44,00 грн/$. Основними ризиками залишаються можливі затримки міжнародної фінансової допомоги та зростання бюджетного дефіциту.

Довгостроковий прогноз (6+ місяців)

До кінця року курс долара може досягти 44,50–45,50 грн/$, особливо якщо темпи економічного зростання залишатимуться низькими. Водночас пом'якшення політики ФРС США у другій половині року може створити передумови для певної стабілізації курсу. Втім, навіть за такого сценарію вартість гривні залишається в межах значень прогнозованого середньорічного курсу.

Прогноз курсу євро

Короткостроковий прогноз (2–4 тижні)

Євро, ймовірно, залишатиметься у межах 43,30–44,20 грн/€ з періодичними корекціями залежно від коливань у парі євро/долар на світовому ринку. Якщо долар продовжить зміцнюватися, євро може наблизитися до нижньої межі прогнозованого діапазону.

Середньостроковий прогноз (2–4 місяці)

У разі стагнації європейської економіки та жорсткої політики ФРС курс євро може опуститися до 42,50–43,50 грн/€. Водночас, якщо ЄЦБ сигналізуватиме про наміри підтримати економічне зростання, євро може залишитися відносно стабільним.

Довгостроковий прогноз (6+ місяців)

Євро має потенціал до помірного зниження у 2025 році, особливо якщо ЄЦБ продовжить пом’якшення політики. У такому разі гривня може зберегти відносну стабільність стосовно євро або навіть дещо зміцнитися.

Рекомендації для бізнесу та інвесторів

У короткостроковій перспективі бізнес може орієнтуватись на поточну стабільність гривні та продовжувати диверсифікацію валютних ризиків.

Збільшення частки доларових активів може бути доцільним, особливо якщо ФРС не змінюватиме жорстку політику.

Приватним інвесторам варто зважено підходити до валютних операцій. Вкладення у євро можуть не принести швидкого короткострокового прибутку через слабкість європейської економіки, а от долар залишається надійним інструментом для збереження капіталу.

У довгостроковій перспективі основний ризик для курсу гривні — це можливе зростання бюджетного дефіциту та посилення інфляційного тиску в Україні. Заощадження варто тримати в твердій валюті або диверсифікувати в активи, менш чутливі до курсових коливань.

Цей матеріал підготовлений аналітиками компанії та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.