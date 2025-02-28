Економіка

10:57 28.02.2025

Мінфін не продовжить перехід на впровадження нових вимог до фіскальних чеків попри заклики бізнесу

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Міністерство фінансів України нагадало про запровадження з 1 березня 2025 року нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків і повідомило що перехідний період не буде подовжено попри заклики бізнесу.

Згідно з опублікованою в п’ятницю на сайті органу інформацією, Мінфін ще у 2023р. розпочав процес обговорення змін до форм та змісту розрахункових документів з громадськістю та бізнесом, в тому числі з виробниками касової техніки.

"Такий діалог був необхідний для підготовки проєкту наказу Міністерства фінансів України щодо внесення змін а також з метою надання достатньої кількості часу для підготовки та адаптації бізнесу до реалізації нових вимог", - акцентується в повідомленні.

Крім того, 11 січня 2025 року набув чинності наказ Мінфіну від 22 листопада 2024 року № 601 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13" та дві редакції змін до нього (накази у № 632 та № 674).

Зазначеними наказами, зокрема, було продовжено перехідний період до 01 березня 2025 року, адже попередньою датою, з якої мали застосовуватися нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів, було визначено 1 січня 2025 року.

"Тобто Мінфін пішов на зустріч бізнесу та відтермінував запровадження нових форм розрахункових документів на два місяці для надання можливості суб’єктам господарювання здійснити заходи щодо налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій", - підкреслює міністерство.

Також в органі наголосили, що законом України від 29 червня 2023 року № 3173-IX  Кабінету Міністрів України доручено вже з 1 березня 2025 року забезпечити  в тестовому режимі функціонування Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Як наголосили в міністерстві, одним із ключових джерел інформації для цієї системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких вже повинен зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються.

Як повідомлялось 3 лютого, компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулися до Мінфіну з проханням продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків ще на шість місяців - до серпня 2025 року. В ЄБА це пояснили виявленими технічними та операційними проблемами, які потребують додаткового часу на вирішення. Особливо це стосується ритейлерів, що стикаються з необхідністю перепрограмування касового обладнання у всіх торговельних точках, оновлення програмного забезпечення для відповідності новим стандартам, інформування працівників і виробників ПЗ (зокрема, іноземних партнерів), а також проведення тестування та усунення помилок.

Теги: #бізнес #фіскальні_чеки #мінфін

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