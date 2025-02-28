Економіка

10:28 28.02.2025

Київський завод "Росинка" відновлено за $2 млн, він розпочне роботу в травні 2025р.

2 хв читати
Київський завод "Росинка" відновлено за $2 млн, він розпочне роботу в травні 2025р.
Фото: Pixabay

Ексдепутат Київради В’ячеслав Супруненко інвестував $2 млн у придбаний 2023 року збанкрутілий "Київський завод "Росинка", який відновить свою роботу у травні 2025 року, повідомив Forbes Ukraine.

За інформацією видання, запуск виробництва обійшовся в $1 млн. Компанія планує у 2025-2026 роках вкласти ще понад $1 млн. Окупити інвестиції на підприємстві розраховують за п’ять років.

"Росинка" 2024 року вже відновила виробництво лимонадів за контрактним розливом на київському заводі "Орлан" і на підприємстві у Черкаській області. 

Компанія отримала ліцензію на видобуток мінеральної води з джерела на території заводу на глибині 327 м. Першу лінійку мінеральної води "Софія Київська" випустять у квітні-травні 2025 року. Потім – сокові напої з чотирма смаками. Випуск класичних лимонадів на заводі "Росинка" запланований на 2026 рік, розповіла директор київського заводу "Росинка" Інна Ярмоленко.

"Софія Київська" буде розливатися у пляшки місткістю 0,5 л та 1,5 л, сокові напої – у м’якому пакуванні 180–200 мл. Редизайн "Софії Київської" вже зроблено, на черзі – зміна етикетки "Росинки". Назви напоїв не зміняться.

"Завод планує через 5 років налагодити випуск функціональниї напоїв, зокрема, комбучі, енергетиків і вітамінізованих напоїв", – зауважила Ярмоленко і додала, що вони виходитимуть під різними брендами, не лише "Росинка".

Наразі "Київський завод "Росинка" веде переговори про збут із національними ритейлерами – АТБ і "Сільпо".

Як повідомлялося, у серпні 2023 року "Прозорро.Продажі" успішно пройшов аукціон із продажу збанкрутілого заводу "Росинка", який було реалізовано за 138,5 млн грн кіпрській "Альвіва Груп ЛТД", бенефіціаром якої є ексдепутат Київради В'ячеслав Супруненко.

Теги: #завод #росинка #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 26.02.2025
Після підписання попередньої угоди Україна і США розпочнуть роботу над наступною угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови - Шмигаль

Після підписання попередньої угоди Україна і США розпочнуть роботу над наступною угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови - Шмигаль

17:24 25.02.2025
Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

11:34 25.02.2025
Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

19:14 24.02.2025
За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

08:26 19.02.2025
ЦПД: Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ

ЦПД: Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ

19:50 18.02.2025
Кличко обговорив з мером Лондона допомогу у відновленні Києва та України

Кличко обговорив з мером Лондона допомогу у відновленні Києва та України

15:12 17.02.2025
Рада бізнес-омбудсмена розробила рекомендації для усунення бар’єрів у відновленні критичної інфраструктури

Рада бізнес-омбудсмена розробила рекомендації для усунення бар’єрів у відновленні критичної інфраструктури

10:43 17.02.2025
Енергетики поновили теплопостачання Миколаєва після атаки БПЛА

Енергетики поновили теплопостачання Миколаєва після атаки БПЛА

17:44 11.02.2025
Зеленський має намір запропонувати американським компаніям поступки, щоб залучити Трампа на свій бік

Зеленський має намір запропонувати американським компаніям поступки, щоб залучити Трампа на свій бік

20:31 10.02.2025
EFI Group проведе перемовини із зарубіжними компаніями щодо страхування заводу скла на Київщині

EFI Group проведе перемовини із зарубіжними компаніями щодо страхування заводу скла на Київщині

ВАЖЛИВЕ

Японія надасть Україні черговий грант на $58 млн у рамках Програми екстреного відновлення

Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

ОСТАННЄ

Мінфін не продовжить перехід на впровадження нових вимог до фіскальних чеків попри заклики бізнесу

Частка зерна та олії в структурі експорту "Кернелу" до ЄС через втрату ринку Китаю зросла удвічі

Глобальний борг сягнув рекордних $318 трлн у 2024 році

Попит на комерційні приміщення в житлових комплексах зростає

Україна за 15 років має вийти на довоєнне споживання е/е, але енергомікс суттєво зміниться – "Укренерго"

Введення житла в Україні у 2024р. зросло на 21,1% – Держстат

Попит на комерційні приміщення в житлових комплексах зростає - експерт

Японія надасть Україні черговий грант на $58 млн у рамках Програми екстреного відновлення

Обмеження е/е для промспоживачів в останній день зими заплановані майже на пів доби – "Укренерго"

"Запоріжсталь" у 2024р. скерувала на підтримку потужностей 938 млн грн, у 2025р. планує до 1,1 млрд грн інвестицій

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА