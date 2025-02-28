Київський завод "Росинка" відновлено за $2 млн, він розпочне роботу в травні 2025р.

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Ексдепутат Київради В’ячеслав Супруненко інвестував $2 млн у придбаний 2023 року збанкрутілий "Київський завод "Росинка", який відновить свою роботу у травні 2025 року, повідомив Forbes Ukraine.

За інформацією видання, запуск виробництва обійшовся в $1 млн. Компанія планує у 2025-2026 роках вкласти ще понад $1 млн. Окупити інвестиції на підприємстві розраховують за п’ять років.

"Росинка" 2024 року вже відновила виробництво лимонадів за контрактним розливом на київському заводі "Орлан" і на підприємстві у Черкаській області.

Компанія отримала ліцензію на видобуток мінеральної води з джерела на території заводу на глибині 327 м. Першу лінійку мінеральної води "Софія Київська" випустять у квітні-травні 2025 року. Потім – сокові напої з чотирма смаками. Випуск класичних лимонадів на заводі "Росинка" запланований на 2026 рік, розповіла директор київського заводу "Росинка" Інна Ярмоленко.

"Софія Київська" буде розливатися у пляшки місткістю 0,5 л та 1,5 л, сокові напої – у м’якому пакуванні 180–200 мл. Редизайн "Софії Київської" вже зроблено, на черзі – зміна етикетки "Росинки". Назви напоїв не зміняться.

"Завод планує через 5 років налагодити випуск функціональниї напоїв, зокрема, комбучі, енергетиків і вітамінізованих напоїв", – зауважила Ярмоленко і додала, що вони виходитимуть під різними брендами, не лише "Росинка".

Наразі "Київський завод "Росинка" веде переговори про збут із національними ритейлерами – АТБ і "Сільпо".

Як повідомлялося, у серпні 2023 року "Прозорро.Продажі" успішно пройшов аукціон із продажу збанкрутілого заводу "Росинка", який було реалізовано за 138,5 млн грн кіпрській "Альвіва Груп ЛТД", бенефіціаром якої є ексдепутат Київради В'ячеслав Супруненко.