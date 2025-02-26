Економіка

13:49 26.02.2025

Україна в лютому експортувала майже 3 млн тонн зерна

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Україна в лютому експортувала майже 3 млн тонн зерна

Україна станом на 26 лютого з початку 2024/25 маркетингового року (МР, липень -2024-го – червень 2025-го) експортувала 28,651 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 2,96 млн тонн відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на аналогічну дату минулого року загальний показник відвантажень становив 28,579 млн тонн, зокрема в лютому – 4,703 млн тонн.

При цьому у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 11,825 млн тонн (у лютому – 1,021 млн тонн), ячменю – 2,118 млн тонн (54 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 14,268 млн тонн (1,875 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 26 лютого оцінюється в 47,8 тис. тонн (у лютому – 4,2 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 44,1 тис. тонн (3,9 тис. тонн).

Теги: #зерно #експорт

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