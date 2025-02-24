Економіка

19:14 24.02.2025

За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

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За останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро - Шмигаль

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро.

"Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. За останніми оцінками, відновлення коштуватиме приблизно 500 млрд євро. Таке відновлення може стати magnum opus для Європи, об’єднавши та зміцнивши всю нашу співпрацю", - сказав Шмигаль на спільному засіданні уряду України і Європейської комісії в понеділок в Києві.

Прем'єр зазначив, що Україна пропонує Європі відчутні стратегічні переваги: енергетичні ресурси, важливі мінерали, такі як літій, титан, уран, природний газ, водень, а також продовольчу безпеку.

"Наш потенціал відновлюваної енергії допоможе ЄС досягти своїх амбітних кліматичних цілей. Наші газосховища можуть слугувати надійним резервом у кризовий період... Україна є одним із європейських лідерів цифрової трансформації та ІТ-інновацій, як у державному управлінні, так і в приватному секторі. Наші унікальні цифрові рішення можуть підвищити ефективність ЄС і покращити доступ до державних послуг для європейських громадян", - додав Шмигаль.

Теги: #україна #відновлення

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