Ціни на житло в Україні у 2024 р. зросли на 12,7%

Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%, тоді як у 2023 році становив 114,5%, а в 2022-му році – 113%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, на первинному ринку ціни на житло зросли за підсумками 2024 року на 15%, прискоривши зростання порівняно з 2023 роком, коли показник становив 12,8%. При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14,9%, двокімнатні – на 15,3%, трикімнатні – на 14,8%.

Водночас на вторинному ринку житло сповільнило темпи подорожчання. Так, "вторинка" у середньому подорожчала на 11,6%, що на 4 п. п. нижче за показник 2023 року. Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні – на 11,9%, трикімнатні – на 11,5%.

За даними відомства, у четвертому кварталі 2024 року індекс цін на житло знизився до 113,1% порівняно зі 116,1% у четвертому кварталі 2023 року. Зокрема, у жовтні-грудні 2024 року на первинному ринку ціни зросли на 15,8% проти 14,6% у жовтні-грудні 2023-го, тоді як на вторинному ринку зафіксовано уповільнення темпів росту цін: до 11,9% проти 17% відповідно.