Інтерфакс-Україна
Економіка
20:24 19.02.2025

"Укренерго" вже готується оголосити другий конкурс на нову генеруючу потужність з цікавішими умовами

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"Укренерго" вже готується оголосити другий конкурс на нову генеруючу потужність з цікавішими умовами

НЕК "Укренерго" вже готується оголосити другий конкурс на нову генеруючу потужність і запропонувати потенційним інвесторам ще цікавіші умови порівняно з пілотним проєктом, який триває зараз, повідомив член наглядової ради компанії Юрій Бойко.

"Напрацьовано цікаві зміни до наступного конкурсу, бо "Укренерго" не буде зупинятися, а продовжуватиме на регулярній основі це робити, доки не досягне відповідного темпу будівництва нової потужності. Буде оголошено новий конкурс на ще цікавіших з точки зору інвесторів умовах", - сказав він під час заходу "Діалоги з NV: Україна змінює світ. Які відкриваються можливості?" у середу.

За словами Бойка, очікується, що конкурс має закінчитися наприкінці весни або на початку червня.

При цьому він зазначив, що пілотний конкурс, прийом заявок на участь у якому триває до 28 лютого, "є пробним каменем на будівництво тієї потужності, яка потенційно може працювати в базовому режимі".

Бойко також пояснив, що виключення за умовами нинішнього конкурсу з зон для розміщення об’єктів генерації трьох західних областей (Рівненської, Хмельницької та Волинської – ЕР) пов’язано з технічними питаннями: "Побудова тут нової генерації банально призведе до обмеження роботи двох великих АЕС (ХАЕС та РАЕС – ЕР)".

Як повідомлялося, "Укренерго" вперше проводить конкурс на будівництво нових генеруючих потужностей. Заявки на участь приймає до 28 лютого 2025 року. Порядок проведення конкурсу затверджений постановою Кабміну від 10 липня 2019 року №677.

У першій черзі конкурсу закуповується 700 МВт з розбивкою на дві зони: 500 МВт у пріоритетних регіонах (Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях); 200 МВт – в регіонах, що не належать до пріоритетних (Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях). Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.

Очільник "Укренерго" Олексій Брехт в бліц-інтерв’ю "Енергореформі" на початку лютого зазначив, що бачить велику зацікавленість інвесторів цим конкурсом. Він пояснив, що фактично конкурс буде проводитися на вартість будівництва одиниці генеруючої потужності, яка буде компенсуватися "Укренерго" через тариф на передачу впродовж 10 років після введення її в експлуатацію. Брехт додав, що держава зацікавлена в нових потужностях, і це новий спосіб стимулювання їхнього будівництва, тим більше зараз – в умовах війни, коли інвестори не поспішають це робити.

 

Теги: #укренерго #конкурс #потужність

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