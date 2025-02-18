Продажі до Дня закоханих на EVA.UA зросли на 86%

Цьогорічні продажі EVA.UA на День закоханих (з 3 по 16 лютого 2025 року) зросли на 28% порівняно з аналогічним періодом січня 2025 року і на 86% порівняно з аналогічним акційним періодом у 2024 році, повідомив "Інтерфакс-Україна" керівник напряму маркетингу EVA.UA Руслан Сазонов.

Згідно з аналітикою, більше замовлень у святковий період на EVA.UA (близько 60%) оформили клієнти з Києва, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Львівської та Харківської областей.

Найбільша активність у період акції спостерігалась із 10 по 13 лютого 2025 року.

Серед найбільш затребуваних категорій товарів на EVA.UA напередодні Дня закоханих нішева та елітна парфумерія, подарункові набори для догляду за обличчям та тілом, продукція для професійного догляду, товари категорії сексуального здоров'я, а також подарункові сертифікати.

У магазинах преміального формату EVA BEAUTY зростання святкових продажів склало 18% у порівнянні до попередніх передсвяткових вихідних. Як повідомила директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька, рекордний за сумою чек у EVA BEAUTY у цей період склав понад 27 тис. грн, у найдовшому чеку містилось аж 44 позиції. Святкове зростання продажів в EVA BEAUTY здебільшого було зумовлене підвищеним попитом на парфумерію, у тому числі нішеву, таку як Gritti чи Montalе. Окремо слід відзначити популярність подарункових наборів, зокрема, Rituals, Matrix, Elemis тощо.

ТОВ "РУШ", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На 30 червня 2024 року мережа налічувала 1080 магазинів, що працюють.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "РУШ" значиться "Інсетера Холдінгз Лімітед" (Кіпр, 100%), кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак і Валерій Кіптик. За підсумками 2023 року, дохід "Руш" зріс на 33,7% до 21 млрд грн порівняно з 2022 роком, чистий прибуток - на 26%, до 2,2 млрд грн, вартість активів - на 45,2%, до 15,03 млрд грн.